[Hottes Days] Cette trottinette électrique Scooty est à prix cassé

À l’occasion de ses Hottes Days, AliExpress enchaine les promotions. Aujourd’hui, c’est la trottinette Drive Pro de Scooty qui profite d’une jolie remise. Originellement proposée à 329 euros, elle passe aujourd’hui à 262,68 euros en profitant du code promotionnel à retrouver ci-dessous. L’expédition s’effectue depuis la France, ce qui garantit un temps de livraison en 5 jours, via Chronopost.

Code promo : BFRAPIDE40

La trottinette électrique Drive Pro de Scooty a été conçue pour être polyvalente, et surtout pour une utilisation quotidienne. La sécurité est assurée par un châssis renforcé, et différents systèmes de freinage sont présents. Il est possible de rouler la nuit grâce à son éclairage complet comprenant notamment des feux de route LED à l’avant, et un feu de stop à l’arrière. Enfin, vous serez conformes aux nouvelles exigences du code de la route introduites en juillet 2020, puisque des réflecteurs sont positionnés sur cette trottinette, comme il est demandé.

Au total, l’ensemble ne pèse que 13,8 kg, et les roues sont de 8 pouces (20,30 cm). Côté performance, la vitesse maximale de cette trottinette électrique plafonne à 25 km/h, une vitesse classique. Son autonomie est plutôt correcte, puisqu’il est possible d’aller jusqu’à 30 km avec une charge complète. Ce modèle convient aux personnes entre 30 et 120 kg. À noter que pour la recharger à 100 %, il faut compter 5 à 6 heures environ selon le constructeur.