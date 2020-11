Bons plans [Bon Plan] L’iPhone 12 64 Go est à 778 euros avec ce code promo

Offres, Bons plans Par Benjamin Cabiron le 27 novembre 2020 à 12h05

À l’approche des fêtes de fin d’année, le site Rakuten multiplie les promotions sur les produits technologiques. Aujourd’hui, l’iPhone 12 d’Apple profite d’une jolie remise. On le trouve à 778,99 euros dans sa version noire 64 Go avec le code promo RAKUTEN15. Vous cumulez en plus 155,79 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN15 Retrouvez l’iPhone 12 à 778,99 euros sur Rakuten Alors qu’il n’est disponible que depuis le 16 novembre dernier, l’iPhone 12 est déjà l’objet de promotions. Il s’agit d’un Smartphone haut de gamme, délivrant d’excellentes performances tout en adoptant un design qui conviendra à tous. Il profite notamment d’un bel écran de 6,1 pouces, qui est OLED, comme l’iPhone 12 Pro, ce qui assure des noirs purs. Côté performance, l’iPhone 12 n’est pas en reste, puisqu’il se base sur le processeur A14 Bionic d’Apple. Selon le constructeur, cela confère à ce modèle une puissance 2 fois supérieure à l’iPhone 11. Si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo, par exemple, vous pourrez lancer n’importe quelle application avec les paramètres graphiques au maximum, sans souffrir de ralentissement. Le téléphone est compatible avec la 5G. Côté appareil photo, on retrouve 2 caméras de 12 MP, assurant des photographies réussies, sans être aussi incroyables que sur les modèles Pro. Attention, il s’agit de la version A2404 (chinoise). On ne retrouve donc pas de Earpod dans la boite, et la garantie se fait avec le vendeur et non Apple. Code promo : RAKUTEN15 Retrouvez l’iPhone 12 à 778,99 euros sur Rakuten