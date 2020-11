[Hottes Days] Insolite : CHiQ propose un réfrigérateur américain de 559L et une Smart TV de 32″ pour 609€ !

L’offre insolite du jour nous vient de chez Aliexpress qui propose un réfrigérateur américain de 559L et une Smart TV de 32″ de la marque CHiQ pour seulement 609,90 euros avec le code AECHIQTV2 ! Livraison gratuite et rapide incluse.

Belle offre pour CHiQ qui propose donc ce réfrigérateur congélateur américain FSS559NEI42D d’un volume de 559L Total No Frost (200L pour la partie congélateur). Disposant de deux ports, on retrouve dans celui-ci 20 zones de stockage, un bruit en fonctionnement jusqu’à 42dB, un dispositif externe d’alimentation en eau fraiche (5,5L) et d’une consommation énergétique A++. Avec ce dernier, vous avez aussi droit à un Smart TV CHiQ L32H7N de 32 Pouces (80cm) sous Android 9.0 avec une définition HD (1366 x 768), les WiFi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, 2 entrée HDMI et un port USB.