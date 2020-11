[Hottes Days] Le purificateur d’Air 3/3H de Xiaomi à 119 euros

À l’instar des autres produits du constructeur chinois Xiaomi, le purificateur d’air 3/3H se caractérise par un bon rapport qualité-prix. Il devient encore plus attractif en cas de promotion, comme c’est le cas aujourd’hui avec les Hottes Days d’Aliexpress. En profitant du code promo à retrouver ci-dessous, il tombe à seulement 119,35 euros. Il est d’ailleurs expédié depuis l’Europe, garantissant un meilleur temps de livraison.

Code promo : BFRAPIDE14

Le Mi Air Purifier 3H est le second purificateur d’air de Xiaomi. Il arbore une structure en forme de tour rectangulaire, et est capable de couvrir 380 m3/h. C’est mieux que le précédent modèle, le Mi Air Purifier 2S et ses 310 m3/h. En tant que purificateur d’air, on retrouve un filtre HEPA en mesure de capturer 99,97 % des particules en dessous de 0,3 µm.

Côté fonctionnement, tout se déroule avec un écran OLED qui vous permet de faire fonctionner le purificateur, mais surtout de consulter toutes les informations disponibles en un coup d’œil. De manière synthétisée et claire, on peut lire les données sur la qualité de l’air ambiant de votre pièce, l’état de fonctionnement des purificateurs, etc. Plusieurs modes sont disponibles en fonction de votre utilisation : un mode sommeil, un mode automatique ou encore un mode haute intensité.

L’appareil est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, et peut être contrôlé avec l’application Mi Home. Bonne nouvelle, puisque la promotion d’aujourd’hui est expédiée depuis l’Europe, ce qui garantit un temps de livraison sensiblement plus court qu’habituellement (de Chine). Aliexpress indique une livraison en 7 jours.