Bons plans Le disque dur externe Seagate Expansion 2 To passe sous les 60 euros !

Informatique Par Benjamin Cabiron le 26 novembre 2020 à 16h41

Si vous recherchez un espace de stockage supplémentaire, portable et performant, alors ce disque dur externe Seagate Expansion d’une capacité de 2 To pourrait vous plaire. Il est actuellement proposé chez Darty et la FNAC à 59,99 euros.