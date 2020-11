Bons plans La carte microSD Sandisk Extreme 512 Go tombe sous les 90 euros

Elle n’a jamais été aussi peu cher sur Amazon, la microSD SanDisk Extreme de 512 Go passe sous la barre des 90 euros.

Que cela soit pour votre smartphone, votre appareil photo ou votre Switch, cette carte microSD SanDisk Extreme de 512 Go sera parfaite, puisqu’elle possède tous les labels importants pour ces usages : U3, A2 et V30. Elle ne coûte aujourd’hui que 89 euros sur Amazon, on ne l’a jamais vu aussi peu cher chez le commerçant.

La MicroSD Sandisk Extreme en détail

Comme nous le disions en introduction, cette carte se distingue par ses labels U3, A2 et V30. Voilà ce que ça veut dire.

U3 correspond à la classe de vitesse d’écriture minimale : 30 Mo/s. C’est suffisant pour écran des vidéos en 4K. En parlant de vidéo, le label V30, indique justement que la carte est pensée pour la vidéo en 4K. Oui, U3 et V30 correspondent à la même chose. Sinon cela aurait été trop simple.

A2 enfin renvoie à ses performances par rapport aux applications qui seraient stockées dessus. Ce label garantit 4000 entrées/sorties par seconde (IOPS) en lecture aléatoire et 2000 en écriture aléatoire ainsi qu’une vitesse de 10 Mo/s en écriture soutenue.

En clair, elle fonctionnera très bien avec tous vos appareils : sur smartphone aussi bien pour le stockage des applications que des vidéos en 4K. Sur une Switch pour stocker vos jeux sans aucun problème. Elle est idéale pour un usage grand public.