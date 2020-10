[Bon Plan] Jusqu’à 60% de remise sur votre facture box internet avec cette nouvelle offre !

Alors que les opérateurs viennent de mettre fin à leurs promotions de rentrée, les bons plans box internet se font rares. C’est pour cela que BeMove, partenaire du Journal du Geek, a négocié 2 abonnements box internet exclusifs.

Après plusieurs mois de concurrence acharnée, les fournisseurs d’accès cherchent à présent à séduire leurs clients avec des nouvelles offres plus complètes et donc bien plus chères : Wifi 6, Netflix inclus, décodeur Android TV… Là où les offres d’entrée de gamme étaient commercialisées autour de 15€/mois, les promotions oscillent à présent entre 20 et 25€/mois. Dans ce contexte, BeMove a pris les devants et a négocié, auprès d’un opérateur internet, des tarifs promotionnels exclusifs proposés dans le cadre d’une vente privée.

Jusqu’à 60% de remise sur la facture box internet

Cette vente privée s’adresse à tous les internautes qu’ils soient éligibles ADSL ou fibre optique. BeMove vous propose 2 offres :

une offre « box internet + téléphone » avec un prix promotionnel à 9,99€/mois la première année

une offre « box internet + téléphone + TV » à 14,99€/mois la première année

Durant la période promotionnelle, vous allez ainsi réaliser plus de 200 euros d’économies par rapport au tarif contractuel de l’opérateur.

Toujours plus d’avantages

L’opérateur sélectionné propose de rembourser jusqu’à 100€ les frais de résiliation de l’ancien opérateur. Vous aurez également la possibilité de bénéficier d’une remise supplémentaire s’il vous êtes déjà client mobile chez l’opérateur en question.

Une inscription ultra simple et sans engagement

Pour s’inscrire à la vente privée, il suffit de se rendre sur ce site, de cliquer sur le lien Vente Privée et d’entrer votre adresse email. Pour bénéficier des offres, il suffira ensuite de cliquer sur le lien

de souscription indiqué et de se laisser guider. L’inscription à la vente privée est bien sûr gratuite et sans engagement.

Changer de fournisseur d’accès internet est très simple. En appelant le 3179, vous récupérez votre code de portabilité et vous le leur communiquez. Le nouvel opérateur s’occupe de tous : pas de papiers à renvoyer, résiliation automatique de l’ancien fournisseur, coupure limitée au temps d’intervention du technicien.