La Nintendo Switch Lite + Animal Crossing à moins de 200 euros

Si vous êtes à la recherche d’un cadeau de dernière minute au très bon rapport qualité-prix, Amazon propose un bon plan sur la version allégée de la Nintendo Switch. Elle est disponible à 199,99 euros avec le jeu Animal Crossing : New Horizon. Attention, les stocks sont limités.

Habituellement, le bundle Nintendo Switch Lite + Animal Crossing : New Horizon est commercialisé à 250 euros. Le jeu à succès a été l’une des meilleures ventes de cette année 2020. En prime, vous obtenez un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online. Amazon propose ce pack à 199,99 euros, soit 50 euros d’économies.

La Nintendo Switch Lite + Animal Crossing : New Horizon en détail

Ce bundle proposé par Amazon propose une console de jeu Switch Lite, un code de téléchargement pour Animal Crossing : New Horizon ainsi qu’un second code pour obtenir 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online. À la différence de la Nintendo Switch classique, la Lite est une déclinaison pensée pour être totalement portable. Les contrôleurs ne sont pas détachables, et vous ne pouvez pas la brancher à un téléviseur. Vous pouvez toujours jouer à plusieurs en branchant des Joy-Con supplémentaires ou rejoindre vos amis en multijoueurs.

Du reste, on retrouve un écran de 5,5 pouces sur cette Switch Lite. La console est parfaitement capable de faire tourner n’importe quel jeu Nintendo Switch dans les meilleures conditions. La batterie et même plus endurante que le modèle de 2017. Si vous voyagez régulièrement, cette console est taillée pour vous !

Ce pack comprend également un code permettant de télécharger le jeu Animal Crossing : New Horizons. C’est incontestablement l’un des plus gros succès de la plate-forme de cette année. Vous êtes transporté sur une île déserte, que vous devrez bâtir, modifier et façonner à votre image. En perspective, ce sont des dizaines d’heures de jeux qui vous attendent, minimum.

Enfin, le pack inclut également 3 mois d’abonnement au service Online de Nintendo. Celui-ci vous permet de jouer en ligne avec des amis, mais également d’avoir accès à des jeux NES et SNES.