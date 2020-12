Le dernier Xiaomi Mi Smart Band 5 est à 29 euros seulement

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est le tout dernier bracelet connecté du fabricant chinois. Pour les fêtes de fin d’année, Cdiscount propose une jolie remise, faisant chuter son prix à 29,99 euros.

Le successeur du très bon Mi Band 4, le Mi Band 5 a été commercialisé à un tarif un peu plus relevé qu’habituellement. Il en reprend les nombreuses qualités, et offre une expérience encore plus approfondie et complète. Alors qu’on le trouve d’ordinaire à 49,99 euros, il est aujourd’hui disponible sur Cdiscount à 29,99 euros. Le marchand promet une livraison gratuite avant Noël.

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 en détail

Tout en reprenant les nombreuses qualités de son prédécesseur, le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 apporte son lot de nouveautés. Le design est ici le même que le modèle précédent, à l’exception d’un écran un peu plus grand (1,1 pouce contre 0,94 pouce), toujours OLED. Cette augmentation de 20 % permet d’afficher plus d’informations à l’écran, et fluidifie la navigation.

Xiaomi profite de cette nouvelle génération de bracelet connecté pour inclure beaucoup plus de modes sportifs. Désormais, l’appareil est capable de prendre en charge 11 modes sportifs, dont 6 inédits. Parmi eux, on retrouve le yoga, la corde à sauter, le vélo elliptique ou encore la course en salle. Pour les femmes, le bracelet est également en mesure de suivre le rythme menstruel, une fonctionnalité plus que bienvenue.

Autre nouveauté de taille, en plus du capteur cardiaque, le Mi Band 5 se dote d’un capteur SPO2. Derrière ce nom quelque peu barbare, on trouve une nouvelle fonctionnalité permettant de mesurer le taux de saturation en oxygène, utile pour le stress par exemple. En outre, il est toujours possible de suivre votre sommeil, ou votre fréquence cardiaque (et d’en comprendre les éventuelles anomalies) directement depuis l’application Mi Fit, disponible pour les smartphones iOS et Android.

Comme pour son prédécesseur, le Mi Band 5 vous permet de retrouver les notifications liées à votre téléphone portable, de contrôler à distance l’appareil photo, et bien sûr de consulter l’heure. L’autonomie annoncée est de 14 jours, avec un temps de charge de seulement 2 heures. Enfin, un nouveau système de recharge magnétique est intégré. Ainsi, plus besoin d’enlever le boîtier de votre bracelet en silicone pour le recharger.