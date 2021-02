La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential retrouve son prix du Black Friday

Le marchand Cdiscount décide aujourd’hui de baisser les prix de sa trottinette électrique, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Elle est disponible à seulement 239 euros pour une durée limitée.

Encore récente, la trottinette électrique d’entrée de gamme Xiaomi Mi Electric Scooter Essential profite d’une jolie promotion qui lui fait retrouver son prix du Black Friday. Elle est indiquée à 239,99 euros sur Cdiscount au lieu de 299 euros. Cela fait 60 euros d’économies sur un bon modèle pétri de qualités.

La Mi Electric Scooter Essential en détail

Ce modèle datant de 2020 met à votre disposition 250 W de puissance. Elle a été pensée et conçue pour utilisation quotidienne, notamment pour vous rendre au travail ou pour des petits déplacements. Sans être exceptionnelle, l’autonomie est correcte, vous permettant de rouler une vingtaine de kilomètres sans problème. Il en va de même pour sa vitesse de pointe, qui culmine à 20 km/h. Ces deux facteurs peuvent varier en fonction du type de terrain que vous emprunterez.

À l’instar des autres modèles de trottinette électrique sur le marché, la Mi Electric Scooter Essential propose trois modes distincts d’utilisation : « éco », « standard » et « sport ». Chacun dispose d’une limite de vitesse, plus ou moins adaptée aux rues piétonnes ou aux grands espaces. Le constructeur met d’ailleurs en avant la sécurité, avec un système de freinage à disque et l’E-ABS qui vous garantissent un meilleur contrôle, même en pente.

Avec des roues creusées de 8,5 pouces, cette trottinette est synonyme de confort et de sécurité. Elle est parfaitement appropriée au terrain plat ou escarpé, et peut s’appuyer sur une conception réussie. Ce n’est certes pas un véhicule tout-terrain, mais elle a le mérite de proposer une tenue de route convaincante pour un modèle d’entrée de gamme. Son amortisseur arrière se révèle pratique au quotidien, et le design pliable de cette trottinette électrique vous permet de l’emmener avec vous de manière plus confortable. Rappelons qu’elle ne pèse que 12 kg.

En bonus, elle profite d’une connexion intelligente avec votre smartphone, en passant par l’application du constructeur. Cela vous offre quelques fonctionnalités toujours appréciables comme un système de verrouillage à distance, de statistiques de conduite, mais aussi d’un régulateur de vitesse.