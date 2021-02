Le clavier sans fil Apple Magic Keyboard tombe à 69 euros

Utilisé par des millions de personnes à travers le monde, le clavier officiel Apple Magic Keyboard est aujourd’hui en promotion sur Amazon. Il tombe à 69,99 euros, un prix bien plus abordable que son tarif habituel.

Les claviers Apple ont toujours été très ergonomiques, design et confortables pour de la bureautique. À l’instar des autres produits Apple, il est rare de trouver des réductions intéressante sur ces derniers. C’est pourtant le cas aujourd’hui, puisque le marchand Amazon décide de diminuer de 29 % le tarif du Apple Magic Keyboard. Habituellement proposé à 99 euros, il est maintenant à 69,99 euros.

Le Apple Magic Keyboard en détail

Chez Apple, la formule des claviers reste peu ou prou la même depuis plusieurs années. On retrouve un modèle argenté, sans fil, très épuré et avec bon nombre de touches multimédias. Il s’agit toutefois du dernier exemple en date, qui intègre une meilleure batterie et un port lightning qui peut s’avérer très intéressant. D’après le constructeur, l’autonomie atteint des records et il faut au moins un mois entre chaque charge. En revanche, c’est le modèle « compact » sans pavé numérique, parfait pour le bureaux minimalistes.

Ce clavier, sans fil et Bluetooth, est adapté pour les Mac, mais également pour les iPhone et les iPad. C’est l’occasion de s’offrir un confort de frappe supplémentaire, qui sera appréciable pendant de longues sessions de prise de notes ou de rédaction, en particulier en cas de télétravail. En outre, le clavier est logiquement compatible avec un large panel d’appareils Apple : iPhone, iPad, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini, à condition d’avoir OS X 10.11 ou version ultérieure, iPad avec iPadOS, Appareils iOS avec iOS 9.1 ou version ultérieure.

Si Amazon a fait le choix d’utiliser un clavier QWERTY pour l’illustration de cet article, pas de crainte puisqu’il s’agit bien du modèle AZERTY qui est commercialisé. Le câble Lightning est fourni avec. Du côté des dimensions, nous sommes face à l’un des meilleurs modèles du marché puisqu’il ne pèse que 231 g, et 279 × 115 × 4,1 mm. Si vous cherchez un clavier plus opulent, vous pouvez vous diriger vers notre guides des meilleurs clavier mécaniques.