L’Ambilight à portée de main : le Philips Hue Sync + 2 lampes connectées en promotion

Parfait pour synchroniser son téléviseur avec des lampes connectées en promotion, le Hue Play HDMI Sync est un petit boîtier qui peut apporter une touche d’Ambilight à n’importe quel téléviseur. Boulanger propose aujourd’hui un pack en promotion, comprenant le boîtier de synchronisation et 2 lumières connectées pour 299,99 euros.

Facile à installer et apportant une touche d’immersion dans les films et les jeux vidéo, le pack Philips Hue Play + 2 lampes connectées Philips Hue Play Pack profite d’une très belle remise chez Boulanger. Le marchand applique une remise immédiate de 21 %, faisant tomber son prix initial de 379 euros à 299,99 euros. Attention, les stocks sont limités.

Le pack Ambilight en détail

Dans le domaine de l’éclairage connecté, Philips est une référence qui s’est imposée au fil de ces dernières années. Le constructeur a récemment dévoilé son Philips Hue Play Sync Box, un petit boîtier qui permet de synchroniser différentes lumières de la gamme Philips Hue pour donner lieu à des spectacles lumineux. Surtout, il est possible de les synchroniser en fonction d’un média diffusé sur un périphérique, ici de votre téléviseur. Ainsi, on obtient un éclairage intelligent qui s’adapte automatiquement au contenu de votre écran, et diffuse une lumière en accord avec le ton du film que vous regardez, par exemple. C’est le même principe que la technologie Ambilight du constructeur, que l’on retrouve sur ses téléviseurs hauts de gamme.

Fortement appréciée, l’Ambilight peut ici être appliqué à n’importe quel téléviseur, même s’il n’est pas de la marque Philips. En effet, ce pack propose 2 lampes connectées Philips Hue Play en noir qui peuvent être positionnés à droite et gauche de votre téléviseur. Elles se synchroniseront avec le boîtier (relié à votre téléviseur) et pourront même être rejoint par 8 autres lumières différentes pour profiter au mieux de ce dispositif. Dans les faits, l’installation est extrêmement simple, via les ports HDMI.

Les 2 petites lumières à brancher sont capables d’afficher 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche. Vous pourrez les fixer à un mur ou derrière votre téléviseur. Elles profitent d’un design compact et se fondront parfaitement dans votre salon. Ensuite, vous devrez les relier avec le boîtier, et le tour est joué. Davantage de personnalisations sont à retrouver sur l’application Philips Hue, qui vous permettra d’exploiter au mieux les fonctionnalités lumineuses de votre nouvel équipement. Bien sûr, l’ensemble est compatible avec les commandes vocales via Alexa, Apple HomeKit ou Google Home.

NB : Pour fonctionner, ce produit nécessite le pont Philips Hue V2 pour connecter vos lumières à votre application et à la Sync Box. Il faudra l’acheter séparément si vous n’en possédez pas déjà un.