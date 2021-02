Pour la première fois, le casque à réduction de bruit Sony WH-XB900NB est à 108 €

Vous êtes à la recherche d’un casque à réduction de bruit de qualité, portable et proposant un bon son ? C’est possible pour un tarif très contenu avec le modèle WH-XB900NB de chez Sony. Il est aujourd’hui disponible à 108,49 euros chez Rue Du Commerce.

Le Sony WH-XB900NB s’appuie sur une technologie de réduction de bruit active, une très bonne autonomie et des fonctionnalités pratiques. Habituellement proposé aux alentours de 150 euros, il profite actuellement d’une réduction immédiate pour chuter à 108,49 euros. Il n’a jamais été aussi peu cher.

Le Sony WH-XB900NB en détail

Le Sony XB900N est un casque à réduction de bruit sans fil, équipé de nombreuses fonctions intelligentes. Sans être du niveau de son grand frère, le WH-1000XM3, il parvient à vous isoler convenablement du bruit extérieur, et reprend bon nombre de ses fonctionnalités. Vous pouvez basculer en un mouvement entre l’écoute des sons environnants et la réduction de bruit ou déployer l’assistant vocal Google Assistant ou Alexa pour une commande qui sera exécutée dans la foulée. Une alchimie vue et revue, mais qui reste terriblement efficace à utiliser au quotidien.

Le son du casque en lui-même est de bonne facture, en mettant un accent assumé sur les basses fréquences. Proposant une bonne précision par défaut, tout reste réglable selon vos propres goûts et habitudes par la suite. Ce casque vous permet de bénéficier de 360 Reality Audio, une technologie qui vise à recréer l’expérience écoute de musique live.

La connectique de ce casque se fait via le Bluetooth 4.2 ou l’entrée mini jack 3,5 mm. En revanche, il n’est ici pas question de connexion multipoint, ce qui pourra en rebuter certains. De manière générale, la prise en main de ce casque est réussie et intuitive. L’appairage avec les appareils compatibles est facilité avec la puce NFC. Enfin, nous vous recommandons d’utiliser l’application Headphones Connect qui vous permet de retrouver les fonctionnalités supplémentaires et des réglages poussés, à paramétrer selon vos propres goûts. C’est ici que vous pourrez modifier l’égaliseur, le son surround ou la contrôle de position sonore.

Enfin, un des plus gros atouts de ce casque est certainement son autonomie. Sony annonce pas moins de 30 heures, ce qui fait de ce modèle un excellent élève dans le domaine. Vous pourrez ensuite le recharger par le biais d’un câble USB C.