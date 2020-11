Le Black Friday a déjà commencé chez Geekbuying : 7 offres à ne pas manquer

Comme bon nombre de revendeurs chinois, Geekbuying se positionne déjà sur le Black Friday. Voici notre sélection des offres disponibles.

Le Black Friday et, dans le monde entier, un événement commercial incontournable. C’est surtout l’occasion de s’offrir des équipements technologiques de qualité, à des prix défiants toute concurrence. Souvent, les tarifs affichés durant cette échéance sont les plus bas de l’année. Aujourd’hui, Geekbuying souhaite se positionner en force sur l’événement et leur plate-forme propose déjà de multiples promotions sur un tas de produits différents, avant même la date fatidique. Ci-dessous, vous pouvez retrouver notre sélection d’offres présentées en amont de ce Black Friday.

Le Black Friday chez Geekbuying : les bonnes adresses

Afin de vous faciliter la tâche, le site Geekbuying a pris le soin de répertorier l’ensemble des promotions. On retrouve notamment la page officielle du Black Friday, avec les promotions du jour, la souscription à la newsletter ainsi que des événements temporaires. Vous pouvez également retrouver le guide d’achat du revendeur chinois. Là encore, les meilleures offres quotidiennes sont répertoriées.

Le Black Friday chez Geekbuying : les coupons essentiels

À l’occasion du Black Friday, le site vous propose plusieurs coupons qui marchent pour la totalité du site. D’ailleurs, ils ne se limitent pas uniquement à cette journée, puisqu’ils sont valables jusqu’au 30 novembre. Retrouvez-les ci-dessous :

Économisez l’équivalent de 2 dollars sur plus de 20 dollars d’achat avec le code BFGKB2001

sur plus de 20 dollars d’achat avec le code Économisez l’équivalent de 5 dollars sur plus de 50 dollars d’achat avec le code FGKB2002

sur plus de 50 dollars d’achat avec le code Économisez l’équivalent de 10 dollars sur plus de 100 dollars d’achat avec le code BFGKB2003

sur plus de 100 dollars d’achat avec le code Économisez l’équivalent de 15 dollars sur plus de 200 dollars d’achat avec le code BFGKB2004

Du 23 novembre jusqu’au 26 novembre, les promotions du Black Friday s’appliqueront à 4 catégories de produits, ainsi qu’à 6 plates-formes de stocks régionaux. Concrètement, on retrouvera de jolies remises sur les catégories « Activités sportives et extérieures », « Maison et jardin intelligents », « Électronique grand public », et « Téléphones et accessoires ».

De même, les produits stockés en Pologne, en Espagne, en République tchèque, en Allemagne ainsi qu’en Europe surtout seront bradés. Une bonne nouvelle, puisque les temps de livraison sont sensiblement plus courts que lors d’un envoie classique depuis la Chine (même si c’est souvent moins cher !).

Du 26 novembre jusqu’au 30 novembre, Geekbuying proposera tout simplement les prix les plus bas de l’année sur la plate-forme. Certains produits bénéficieront d’une promotion allant jusqu’à 80 % de leur prix conseillé.

Le Black Friday chez Geekbuying : la newsletter

Afin de ne rien manquer des meilleures offres du commerçant chinois, et également pour recevoir un code promotion d’une valeur de 3 dollars, vous pouvez choisir de souscrire à leur newsletter. Voici les principales consignes :

S’inscrire entre le 17 novembre et le 26 novembre

S’inscrire à la newsletter des meilleurs Deals

Le coupon remporté est valide jusqu’au 26 novembre

Attention : le coupon d’une valeur de 3 dollars ne concernera que les 1000 premières personnes à s’être inscrites à la newsletter des meilleurs deals. Également, ces heureux gagnants auront une chance de participer à un tirage au sort. Le lot à gagner est un coupon d’une valeur de 1000 dollars, entre le 17 novembre et le 26 novembre. Voici les consignes :

Les utilisateurs peuvent jouer une fois par jour après s’être abonnés aux offres du Black Friday & Email.

Les utilisateurs peuvent partager cette page pour gagner une chance de jouer chaque jour.

Les utilisateurs peuvent passer des commandes pour obtenir une chance supplémentaire (5 fois par jour).

Les coupons sont valables du 26 novembre, 10 h (UTC+8) au 30 novembre, 10 h (UTC+8)

Le 11.11 chez Geekbuying : les offres

Les écouteurs FIIL T1X à 45,57 euros avec le code NNNFFIILT1X

Fonctionnant avec la technologie Bluetooth 5.0, ces écouteurs sans fil sont légers, discrets, et ont la particularité d’inclure une technologie de réduction de bruit. Le prix, assez contenu, donne tout son sens à ces écouteurs qui retranscrivent un son correct, et profitent d’une autonomie conséquente : 32 heures de temps d’appel selon le constructeur.

Le tapis de fitness WalkingPad C1 à 258,85 euros avec le code NNNJDC1

On ne le présente plus, pourtant il est aujourd’hui en promotion. Ce tapis de fitness propose 2 modes de sport, un manuel et un automatique, qui conviendront à l’utilisation de chacun. Cette machine adopte une structure légère en alliage d’aluminium, et permet de résister à un poids de 90 kg maximum. Elle s’adresse essentiellement aux personnes qui ont entre 14 et 60 ans. Pour les jeunes parents, aucun problème, puisqu’une fonction de blocage est disponible pour éviter que vos enfants ne se blessent. Idéal pour se remettre en forme, ce tapis de fitness profite d’une jolie promotion ici.

L’aspirateur Roborock H6 à 257,99 euros avec le code NNNJDH6

Avec son moteur sans brosse de 420 W, cet aspirateur est armé pour traquer tous les acariens de vos tapis, de folie ou encore de votre voiture. La puissance d’aspiration s’adapte automatiquement au support, par exemple lorsqu’un tapis est détecté. Cet appareil est également intéressant, car il est capable d’éliminer les polluants et les allergènes, avec son système de purification d’air à 5 étages, qui filtrent jusqu’à 99,97 % des particules. De quoi rejeter uniquement de l’air pur. En outre, il est léger (1,4 kg au total), maniable, et très pratique d’utilisation.

Le tapis de course Merax Folding Electric Treadmill à 300,99 euros avec le code 54HBGXDW

Confinement ou non, vous pouvez toujours opter pour un tapis de course intérieure performant. Ce modèle embarque un moteur 500 W, et permet d’effectuer les vitesses de course jusqu’à 12 km/h. Il est donc particulièrement adapté pour des exercices de marche, de course à pied ou pour des petits footings. Au total, il propose 12 programmes automatiques, et 3 niveaux d’inclinaison, ce qui vous permet de varier les niveaux de difficulté. Dessus, on retrouve un écran LCD qui affiche toutes les informations essentielles, allant de la durée, et de la vitesse à la dépense de calories.

Le vélo électrique FIIDO D11 à 859,99 euros avec le code GKB517S

Ce vélo électrique repose sur un moteur puissant de 250 W, vous offrant une vitesse maximale de 25 km/h. On peut le décomposer en 3 modes, un mode électrique, un mode « cyclique » et un mode d’assistance à l’alimentation. Cela permet de réduire sa consommation et de vous offrir plus ou moins de challenge. Quoi qu’il en soit, sa batterie au lithium promet une autonomie allant jusqu’à 30 à 60 km en mode électrique pur, et 100 km en mode assistance électrique. La conception est plutôt réussie, puisque le vélo est pliable, le châssis est en alliage d’aluminium (ce qui vous offre une meilleure durabilité et une certaine légèreté) et enfin, le siège est réglable, tout comme le guidon. Enfin, la sécurité n’a pas été bradée, puisqu’on retrouve des phares lumineux et des feux arrière. Vous pouvez retrouver notre prise en main du FIIDO 11.

La trottinette électrique KUGOO S1 Plus à 275,19 euros avec le code GKB544S

On continue ici avec la mobilité électrique, avec la KUGOO S1 Plus, une bonne trottinette électrique. Là encore, on retrouve 3 boîtes de vitesses proposées, ce qui vous permet de vous adapter à la surface de votre route, et d’adopter une conduite plus ou moins confortable. Pour fonctionner, ce modèle embarque un moteur 350 W, et des pneus solides et antidérapants de 8 pouces. De quoi rouler jusqu’à 25 km sans avoir besoin de la recharger, le tout en pouvant monter à 30 km/h. Pratique, cette trottinette convient aux personnes pesant moins de 120 kg, et peut facilement se régler, et se plier.

Cet article est sponsorisé par Geekbuying. Il a été réalisé par une équipé dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.