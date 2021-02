Bons plans Le disque dur externe Seagate One Touch de 5 To est à 98 euros

Si vous êtes à la recherche d’une solution de stockage externe, pratique et nomade, le Seagate One Touch 5 To est en promotion chez Amazon. On le trouve actuellement à 98,16 euros.

Une capacité considérable, une conception élégante et une bonne compatibilité avec les différents systèmes, le Seagate One Touch a fait ses preuves et profite même d’une petite ristourne. Alors qu’on le trouve habituellement autour des 115 euros, et tombe aujourd’hui à 98,16 euros.

Le Seagate One Touch 5 To en détail

Les disques durs externes sont des solutions polyvalentes et efficaces si vous avez besoin d’un stockage supplémentaire sur votre ordinateur portable, votre tablette ou encore votre télévision quand elle est compatible. On les branche généralement par un port USB, et ils permettent d’accéder et de transmettre presque n’importe quel type de fichiers ou de médias. Le Seagate One Touch propose ici une version avec 5000 Go de stockage, ce qui est idéal pour stocker des milliers de photos, des centaines de films et des dizaines de jeux vidéo dernier cri.

Ce disque dur externe offre des débits relativement rapides pour sa catégorie avec 120 Mo/s pour les transferts entre 2 ordinateurs, ce qui est permis avec son disque One Touch et la connectique USB 3.2. Il fonctionne aussi bien sous Windows que sous Mac, et ne nécessite aucun reformatage au préalable, contrairement à bon nombre de ses concurrents.

Ce petit modèle bénéficie d’une conception élégante, ici en rouge, mais surtout de plusieurs à-côtés très agréables à manipuler au quotidien. Le logiciel de sauvegarde Seagate Toolkit est simple à utiliser, et vous permet d’effectuer des sauvegardes à la demande ou automatique à la fréquence de votre choix. En outre, vous profitez gratuitement d’un an d’abonnement à Mylio Create, une application qui vous permet d’organiser vos photos dans un calendrier perpétuel. Ce n’est pas tout, puisque l’achat de ce disque dur vous fait gagner un abonnement de 4 mois à la formule Adobe Creative Cloud qui comprend notamment Adobe Photoshop.