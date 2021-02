Récupérez vos données perdues après un formatage avec EaseUS Data Recovery Wizard

Vous venez de formater un disque de stockage, intentionnellement ou accidentellement, et vous avez besoin de récupérer vos données ? C’est possible avec EaseUS Data Recovery Wizard. En informatique, un fichier qui a été effacé n’est pas forcément perdu, et cet assistant vous permet de le retrouver sur un disque dur (interne ou externe), une clé USB ou même une carte mémoire.

EaseUS Data Recovery Wizard est un petit logiciel qui s’occupe de récupérer des données. Pour cela, analyse votre disque dur en profondeur à la recherche de fichiers que vous auriez effacés par mégarde, ou qui ne sont plus accessibles normalement, si votre disque dur externe et en panne. Il est en mesure de récupérer tous types de fichiers, et notamment les photos, les audio, les documents bureautiques, les vidéos ou encore les e-mails. Même si la corbeille a été malencontreusement vidée, vous avez toujours une chance de retrouver vos fichiers disparus. Bonne nouvelle puisque ce petit logicien magicien est à -50%.

EaseUS Data Recovery Wizard en détail

Assez connu dans le monde des logiciels de récupération de données, EaseUS Data Recovery Wizard se veut simple d’accès (il n’y a que trois étapes) tout en restant extrêmement performant. Il adopte une interface sobre, intuitive qui conviendra aussi bien aux néophytes qu’aux experts. Il faudra d’abord choisir l’espace de stockage que vous souhaitez analyser en profondeur. L’un des gros avantages de ce logiciel, c’est qu’il est non seulement capable de récupérer des fichiers sur votre disque dur, mais aussi surtout vos supports amovibles : disque dur externe, clé USB, carte mémoire, appareil photo, téléphone, baladeur musical et ainsi de suite.

Le logiciel est compatible avec Windows et Mac OS. Au total, plus de 1000 formats de fichiers sont reconnus et peuvent être traités. D’après l’éditeur EaseUS, il est possible de récupérer vos documents dans 97,3 % des cas en utilisant la solution Pro. Après le premier processus d’analyse du disque, vous avez l’occasion de prévisualiser les éléments, ainsi que de les filtrer par leur contenu, leur catégorie en amont. Le logiciel est donc flexible, et on s’y retrouve très facilement.

Bien sûr, ce logiciel est 100 % sécurisé. Vous ne risquez donc pas d’aggraver la condition de vos disques durs et il n’y a aucun besoin d’installer des logiciels externes. Il est donc particulièrement adapté après un formatage. Le processus de récupération de données se fait en 3 étapes :

Sélectionnez le disque dur voulu et analysez-le. Commencez à analyser les données effacées sur le disque dur qui s’affichent. Après l’analyse, parcourez les données dans chaque section, en particulier dans « Partition perdue ». Vous pouvez les récupérer en les cochant, puis en appuyant sur le bouton « Récupérez ».

En bonus, le logiciel est également capable de réparer vos photos corrompues ou vos vidéos MP4/MOV endommagées. Pour cela, vous n’avez qu’à connecter votre appareil photo, retirer la carte et la connecter à votre ordinateur pour une récupération ou une réparation complète des vidéos. Cela est possible par divers algorithmes qui sont à l’étude.

Sur son site Internet, l’éditeur indique que des millions de personnes ont utilisé ce logiciel, qui a été traduit en plus de 20 langues. Il est évidemment disponible en français, même si son fonctionnement est tellement simple que l’on pourrait réussir les yeux fermés. Il existe aujourd’hui plusieurs déclinaisons, à des tarifs variables.

Une version gratuite est disponible, qui vous permet de récupérer jusqu’à 2 Go de données au maximum. Vous bénéficiez de l’aperçu avant la récupération, et vous pourrez récupérer les données d’une partition supprimée, cachée ou perdue. Toutefois, vous ne bénéficierez pas de l’assistance des experts d’EaseUS, précieuse à bien des égards.

Pour aller plus loin, une version Pro est disponible. Elle n’a aucune limite d’utilisation, ce qui permet de récupérer des données et des documents plus lourds, à l’image de films ou de vidéos enregistrées dans de grandes résolutions. Pour une récupération complète d’un disque dur formaté, nous vous recommandons cette édition. Enfin, elle profite de l’Assistance Client, qui vous offre une consultation et une assistance à distance gratuite et de haute qualité pour les cas nécessaires. Cette version est disponible à -50 %, que ce soit pour sa version Windows ou Mac OS.

Cet article est sponsorisé par EaseUS. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.