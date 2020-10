[Bon Plan] Philips 55OLED854 : l’OLED avec supplément Ambilight est à 1299 euros

Si l’OLED854 de Philips n’est pas particulièrement original, il n’en reste pas moins un téléviseur d’exception au look soigné. Avec son écran OLED parfaitement calibré et les performances de sa puce P5, l’OLED854 offre tout ce dont vous aurez besoin pour profiter de tous vos contenus, et plus encore. Cerise sur le gâteau : il offre un excellent système audio, combiné à l’Ambilight, pour une immersion parfaite. Malgré tout, il n’est sans doute pas le meilleur choix à faire pour un gamer, en raison de son léger retard d’affichage, OLED oblige.