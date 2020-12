Le Galaxy S20 FE 5G est sous la barre des 500 euros avec ce code promo

Le Galaxy S20 FE était déjà un smartphone très bien positionné lors de son lancement. Il l’est encore plus à 499 euros grâce au code promo « RAKUTEN15 » proposé par la plateforme.

Excellent nulle part, bon partout le Galaxy S20 FE 5G passe sous la barre fatidique des 500 euros ce mercredi sur Rakuten. Proposé à 514 euros en temps normal par le marchand partenaire, il tombe à 499 euros grâce au code promo « RAKUTEN15« donnant droit à 15 euros de réduction dès 99 euros d’achat mis en place aujourd’hui (et aujourd’hui uniquement). Si le téléphone possédait déjà un bon rapport qualité-prix à 759 euros lors de son lancement, à 499 euros, c’est excellent choix. Vous cumulez par ailleurs. Vous cumulez en plus 25,75 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN15

Il s’agit d’un modèle importé fonctionnant parfaitement en France. Le produit est expédié depuis le Royaume-Uni.

Le Galaxy S20 FE en détail

Le Galaxy S20 FE, pour Fan Edition, est un Galaxy S20 expurgé de quelques éléments accessoires pour contenir son prix. L’essentiel est en revanche là, et l’essentiel c’est notamment un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour rendre toutes les animations plus fluides. Pour ce modèle 5G, le terminal possède un processeur Qualcomm Snapdragon 865, toujours parmi les plus puissants du marché à ce jour.

Sur la partie photo, le S20 FE conserve les très bons éléments de la série avec un module à trois capteurs. Le principal offre une définition de 12 mpx avec une ouverture à f/1.8. Vous aurez également un capteur « téléphoto » pour un zoom optique 3x (et 30x avec le renfort du logiciel) ainsi qu’un ultra grand-angle pour les paysages. La polyvalence est au rendez-vous.

Dernier point intéressant à relever, le smartphone est certifié IP68, il sera donc résistant à l’eau en cas de chute. La présence de la recharge sans fil est également appréciable pour se faciliter la vie. La batterie en tant que telle affiche une capacité de 4500 mAh qui lui permet de tenir une journée sans aucun problème. Comme tous les terminaux Samsung récents, il s’appuie sur l’interface OneUI, récemment passée en version 3.0 et toujours aussi plaisante à utiliser.

Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez lire notre test du Galaxy S20 FE. (Spoiler : il a obtenu 9/10)