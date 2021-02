Le nouveau SSD Samsung 870 EVO 2 To déjà à prix cassé

Lancé le mois dernier, l’excellent SSD 2,5 pouces chez Samsung, le 870 EVO 2 To est déjà en promotion chez Rakuten. Il profite d’un code promotionnel RAKUTEN7 qui le fait passer à 172,99 euros.

Héritier direct du très populaire 860 EVO, le 870 EVO en reprend l’essence tout en lui offrant des performances améliorées. Ce disque SSD interne est parfait pour faire tourner votre système d’exploitation et vos jeux préférés, ou même servir de solution de stockage pour des transferts réguliers et une utilisation intensive au quotidien. Jusqu’à présent commercialisé à 250 euros, il tombe aujourd’hui à 172,99 euros pour une durée limitée si vous profitez du code promotionnel à retrouver ci-dessous.

Code promo : RAKUTEN7

Le Samsung 870 EVO en détail

Le 870 EVO est un disque SSD interne de 2,5 pouces. Il offre donc des performances moins importantes qu’un SSD M.2 NVMe, mais en offre tout de même 30 % de plus que le 860 EVO selon Samsung. Plus concrètement, on retrouve des débits très corrects montant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Pour un modèle SATA, nous sommes tout simplement dans la crème de la crème, et dans la droite lignée de ce que proposait Samsung sur ce segment.

Contrairement à ses concurrents, on retrouve ici la dernière génération de mémoire flash TLC V-NAND (3 bits de données par cellule) et un contrôleur maison de qualité. Que ce soit pour du multitâche à la navigation en passant par le démarrage des PC, tout s’opère avec la même fluidité. Là encore, la technologie Intelligent TurboWrite qui utilise cette mémoire tampon est utilisée et permet de ne pas souffrir de ralentissement de la vitesse même pendant des charges de pointe.

Avec le logiciel la maison Samsung Magician 6, il est possible de monitorer le SSD de la plus simple des façons. C’est un vrai avantage puisque l’on peut suivre son bon fonctionnement, son état de santé, son statut, et même améliorer ses performances grâce à quelques réglages. On rappelle qu’il s’agit ici de la version 2 To, qui permet de stocker des dizaines de jeux vidéo de dernière génération ou encore des centaines de films. Inutile de préciser que ce SSD est extrêmement silencieux, un avantage de taille par rapport aux disques durs.

Ce SSD est garanti 5 ans. Il est ici expédié par le magasin Boulanger, qui indique une livraison en France métropolitaine sous 3 à 5 jours, ou en retrait magasin sous deux heures.