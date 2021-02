Ce disque dur externe Seagate Basic de 2 To est à moins de 60 euros

Parfaits pour stocker des photos, des jeux vidéo ou effectuer des transferts au quotidien, les disques durs externes sont de plus en plus populaires. Le modèle Seagate Basic avec 2000 Go tombe aujourd’hui à 59,95 euros chez Amazon.

Bénéficiant d’une belle réduction d’une vingtaine d’euros par rapport à son prix habituel, le disque dur externe Seagate Basic de 2 To est un modèle performant qui est maintenant en promotion. Il est idéal pour des transferts réguliers, dispose d’une bonne vitesse à l’utilisation. Il faudra débourser 59,95 euros chez Amazon pour se le procurer. La livraison est gratuite.

Le Seagate Basic 2 To en détail

Le Seagate Basic fait partie d’une gamme qui a été reconnue et louée par la critique. Ce sont des modèles portables, simples à utiliser, et idéaux pour emmener vos fichiers partout avec vous. Sous couvert d’une apparence discrète et minimaliste, ce sont de très bons compagnons, puissants, qui sont capables de transférer rapidement de nombreux fichiers depuis un PC portable, un ordinateur de bureau, que ce soit sous Windows ou Mac. La connectique se fait très simplement, à savoir via un câble USB, qui sert aussi de câble d’alimentation.

Le modèle ici présent en promotion vous offre 2000 Go de stockage, ce qui est suffisant pour y entreposer des milliers de photos, des centaines de films et des dizaines de jeux vidéo dernier cri. En profitant de l’interface matérielle USB 3.0, il peut monter à une vitesse de lecture de 120 Mo/s, ce qui n’est certes pas au niveau des SSD, mais qui est un joli score pour un disque dur externe. Ce disque dur mécanique s’appuie sur une vitesse de rotation de 5400 tr/m, ainsi il sera plus silencieux qu’un modèle de 7200 tr/m.

En ne faisant que 170 g pour des dimensions de 11,7 × 8 x 5 cm, et avec un design très sobre et gris, il se fondra dans n’importe quel environnement et surtout se transporte parfaitement dans une poche ou dans un sac à dos. Le tout est garanti deux ans constructeur. Pour une utilisation sur Mac, il vous suffit de le formater. Aucun logiciel n’est nécessaire, ainsi il n’y a pas de complications et le tout est prêt à fonctionner des son emballage. Tout se fait via du glisser-déposer.