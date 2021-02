Le prix des excellents OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro s’effondre

Il y a 2 ans, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro étaient de véritables références sur le marché en matière de « flagship-killer ». Pour un prix relativement contenu, ils proposaient d’excellentes performances, un très bon écran et une bonne autonomie. 24 mois plus tard, ce sont toujours d’excellents téléphones qui ont un rapport qualité-prix au top, surtout avec des promotions comme celles-ci. Fnac et Darty avancent aujourd’hui d’intéressantes remises à partir de 399 euros.

Habituellement, il faut compter au minimum 450 euros pour s’offrir le OnePlus 7, et plus de 550 euros pour le OnePlus 7 Pro. Les tarifs sont donc largement en baisse, puisqu’ils passent respectivement à 399 euros et 499 euros aujourd’hui. Des excellents promotions qui renforcent davantage leur rapport qualité-prix !

Le OnePlus 7 en détail

Le OnePlus 7 est un smartphone polyvalent, encore performant en 2021, qui s’appuie sur un magnifique écran OLED de 6,41 pouces offrant une résolution de 2340 x 1080 pixels. Le constructeur chinois fournit un appareil de haute volée qui délivre une expérience utilisateur réussie et très agréable, même pendant plusieurs heures. Seule une petite encoche au centre du haut de l’écran est présente, de quoi abriter l’appareil photo frontal.

Sous le capot, la machine reste très correcte, même 24 mois après sa sortie. On trouve le Snapdragon 855, qui permet de lancer la plupart des jeux 3D qui sortent en 2021 dans d’excellentes conditions, et de ne pas souffrir de ralentissement durant votre navigation. À cela s’ajoutent 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil photo embarque le fameux capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels, aujourd’hui repris dans un grand nombre de modèles. Sans être incroyable, cela permet de capturer de jolis clichés quand les conditions de luminosité sont réunies, et c’est une belle évolution par rapport aux précédentes générations de OnePlus. Du reste, l’appareil bénéficie d’une charmante autonomie de 3700 mAh qui profite du très bon OxygenOS, et une charge rapide qui permet de récupérer la moitié de l’autonomie en une demi-heure.

Enfin, la marque chinoise est fidèle à sa réputation et assure encore les mises à jour logiciel. Android 11 débarquera dans les prochains mois…

Le OnePlus 7 Pro en détail

Comme son nom l’indique, le OnePlus 7 Pro est une version plus musclée du OnePlus 7. On trouve cette fois-ci un écran de 6,67 pouces, AMOLED et de 90 Hz. Les couleurs reproduites sont fidèles, et la résolution est plus importante (3120 x 1440 pixels). Que ce soit pour des jeux vidéo, du bingewatching de séries ou de la simple navigation, tout est plus fluide et précis.

L’une des principales différences avec le modèle standard, c’est au niveau du capteur photo à l’avant. Ici, il n’y a plus d’encoche, mais un design bord à bord complet, avec des bords incurvés sur les côtés. La caméra pour les selfies est « popup », ce qui ne plaira pas à tout le monde. Du reste, le téléphone est légèrement plus polyvalent que son petit frère avec un triple capteur 48 + 16 + 8 mégapixels. Les modes portrait, ultra grand-angle et zoom sont mieux maîtrisés, et il peut filmer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Sous le capot, on retrouve encore le Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie passe à 4000 mAh, ce qui permet de tenir une journée sans problème.