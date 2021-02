Bons plans L’abonnement PlayStation Plus de 12 mois tombe sous la barre des 50 €

Avec le code RAKUTEN10, l’abonnement au service PlayStation Plus tombe à 49 euros seulement. C’est un excellent rapport qualité-prix pour profiter de dizaines de jeux vidéo de grande qualité sur votre console de salon.

Habituellement commercialisé à 59,99 euros, l’abonnement au PlayStation Plus profite d’une réduction de 10 euros, soit 18 %, sur son tarif normal grâce au code promo RAKUTEN10. On le retrouve alors sur Rakuten à 49,99 euros. Attention, le code n’est valable que ce mercredi 24 février.

Code promo : RAKUTEN10

L’abonnement PlayStation Plus en détail

Lancé il y a déjà quelques années, l’abonnement au PlayStation Plus offre aux joueurs une pléthore de fonctionnalités toutes plus pratiques les unes que les autres. C’est notamment avec ce service que vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités en ligne de votre PlayStation 4, mais aussi de votre PlayStation 5.

Il a également l’avantage de vous faire économiser de l’espace, en sauvegardant vos parties sur le cloud de PlayStation, un argument de poids en cas de panne de votre console, ou si vous compter investir dans une PS5 prochainement. Cela facilitera grandement le transfert des données.

Surtout, c’est avec le PlayStation+ que vous pourrez récolter de nouveaux titres « gratuitement », chaque mois. Il peut s’agir de jeux indépendants comme de grosses productions, qui sont alors temporairement disponibles et « offerts » pour les membres. Si vous possédez une PlayStation 5, ou que vous comptez vous la procurer dès que possible, le PlayStation Plus vous offre aussi accès à une collection des meilleurs jeux PS4. Voici quelques exemples :

God of War

Bloodborne

Ratchet & Clank

Resident Evil 7

The Last of Us Remastered