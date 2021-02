Bons plans Puissant et complet, l’iPhone 11 128 Go est à moins de 650 euros ce dimanche

L’iPhone 11 est un téléphone qui a été dévoilé à la fin de l’année 2019. S’il a depuis été remplacé par l’iPhone 12, il reste l’un des meilleurs modèles du marché, avec l’une des puces les plus puissantes, encore aujourd’hui. Il est disponible en promotion, à 649 euros chez Rakuten.

Grâce au code promotionnel RAKUTEN30, vous pouvez vous offrir l’iPhone 11 à 649 euros au lieu de 859 euros. Un excellent rapport qualité-prix pour l’un des meilleurs téléphones portables du marché, qui embarque la puce A13. Vous cumulez en plus 19,47 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN30

L’iPhone 11 en détail

Depuis sa sortie à l’automne 2019, l’iPhone 11 est resté l’un des téléphones Apple avec le rapport qualité-prix parmi les plus attractifs. Il faut dire que la firme de Tim Cook s’est focalisée sur un appareil bien équilibré, certainement plus que les versions Pro. Ce modèle propose notamment un écran Retina LCD de 6,1 pouces, non OLED comme ses grands frères. Toutefois, la dalle LCD est de très bonne facture et est particulièrement lumineuse.

Un des grands atouts de cet iPhone 11 réside dans sa puce Apple A13 Bionic, certes moins puissante que l’A14 des iPhone 12, mais toujours plus puissante que la très grande majorité de ses concurrentes du monde Android. Que ce soit dans les jeux vidéo gourmands ou dans les applications nécessitant des puissances de calcul, le téléphone répondra présent et pourra tout faire tourner dans les meilleures conditions, et ce pendant plusieurs années. De plus, il s’agit ici du modèle 128 Go, qui vous permettra de stocker tout à l’application et de médias.

Pour ce qui est de la partie photo, ce n’est clairement pas le point fort de cet appareil, qui reste cela dit très correct. On retrouve un double capteur, dont un ultra grand-angle, qui permet de réaliser de jolis clichés, surtout de jour. Un mode de nuit est aussi présent. Enfin, l’iPhone 11 apporte une autonomie assez solide, surtout par rapport aux générations précédentes, et est compatible avec la charge sans fil.

Vous retrouvez tous les détails dans notre test de l’iPhone 11.

L’iPhone 12, aussi en promotion !

Si vous souhaitez vous procurer l’iPhone 12, notez qu’il est également promotion pour sa version 64 Go. Habituellement proposée à 900 euros, il tombe aujourd’hui à 749 euros en utilisant le même code promotionnel « RAKUTEN30« .