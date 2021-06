Bons plans Écoutez vos musiques préférées avec les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S au plus bas

Aliexpress Par Gabriel Foffano le 21 juin 2021 à 12h15

Grâce aux Xiaomi Mi Basic 2S, vous ne ressentirez plus vos musiques et films de la même manière d'autant plus qu'ils sont en promotion grâce à ce code...

Tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter des écouteurs sans-fil à plus de 100 €. Cependant, dès que l’on commence à fouiner dans les écouteurs Bluetooth à moins de 100 €, on se retrouve parfois — même tout le temps, avec des centaines, voire des milliers de produits. Lequel choisir ? En tout cas, vous ne pourrez pas rester insensible face aux Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S, enfin les Xiaomi Mi Basic 2S. Ces écouteurs sans-fil de Xiaomi offre une bonne qualité audio ainsi qu’une bonne expérience au niveau de la stabilité grâce au Bluetooth 5. Les joueurs pourront également profiter d’un mode gaming afin de réduire considérablement la latence entre les Mi Basic 2S de Xiaomi et leurs appareils (ordinateurs, tablettes ou smartphones). Si vous cherchiez vos prochains écouteurs, les Xiaomi Mi Basic 2S seront un excellent investissement d’autant plus qu’ils sont actuellement en promotion chez AliExpress au prix de 17 € au lieu de 19 € à l’aide du code JIYI2021. Profiter de l’offre chez Aliexpress Code promo : JIYI2021 20 heures d’autonomie grâce au boitier de charge des Xiaomi Mi Basic 2S Lorsque l’ont investi de l’argent dans des écouteurs sans-fil, on aime avoir beaucoup d’autonomie, et c’est le cas des Xiaomi Mi Basic 2S. Grâce au boitier de charge des écouteurs de Xiaomi, vous prétendrez à 20 heures d’écoutes. Une donnée relativement basse en comparaison à d’autres modèles. Cependant, le boitier est capable de recharger rapidement les écouteurs. D’ailleurs, même le boitier de 600 mAh se recharge rapidement à l’aide du port USB-C. Vous pourrez ainsi recharger ce dernier en vitesse avant de partir manger ou avant d’aller dormir. Pour rappel, il n’est pas bon de recharger ses appareils toute la nuit, ça dégrade la santé des batteries. En ce qui concerne la stabilité et la qualité du son. Les Xiaomi Mi Basic 2S intègrent la technologie Bluetooth 5. Celle-ci n’a pas pour but d’améliorer la qualité sonore que peuvent restituer les Mi Basic 2S mais améliorer radicalement la stabilité ainsi que la portée. D’ailleurs, grâce à cette technologie, les écouteurs Bluetooth de Xiaomi sont capables de s’éloigner jusqu’à dix mètres, selon si vous avez ou pas des murs épais. En plus de ça, le Bluetooth 5 permet de réduire la latence entre les deux appareils, c’est-à-dire que vous pourrez regarder une vidéo sur YouTube ou Netflix sans que l’image soit décalée comparé au son. Cela sera également (très) pratique pour les joueurs, oui Xiaomi a également pensé à vous. Un appairage ultra rapide En effet, grâce au processeur intégré au Xiaomi Mi Basic 2S, vous pourrez connecter les écouteurs rapidement, et ce, même lors de la première installation. En bref, si vous souhaitez des écouteurs sans-fil pas trop chers, avec une bonne qualité de son et équipé de la technologie Bluetooth 5, les écouteurs de Xiaomi sera l’achat parfait. Pour conclure, vous avez qu’à vous rendre chez Aliexpress où vous pourrez acquérir les Mi Basic 2S au prix de 17 € au lieu de 19 € à l’aide du code JIYI2021. Profiter de l’offre chez Aliexpress Code promo : JIYI2021