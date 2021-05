Bons plans May the 4th : pluie de promotions sur les sets Lego Star Wars avec des inédits pour les fans de la saga !

May the 4th (May The Fourth be with you! / Que la force soit avec vous), est le plus grand évènement de la Galaxy Star Wars aujourd'hui !

A cette occasion, les fans vont pouvoir profiter de nombreuses promotions sur la collection Lego Star Wars et ses sets emblématiques, mais également sur tout un univers à découvrir incluant de nouveaux casques.

LEGO Star Wars Millenium Falcon (75192) – au prix de 799,99€

Ce modèle Millennium Falcon est le plus grand et le plus détaillé jamais conçu. En réalité, avec ses 7 500 pièces, c’est tout simplement l’un des plus grands modèles LEGO ! Cette fantastique version LEGO de l’inoubliable cargo Corellien de Han Solo présente les moindres détails dont rêvent tous les fans de Star Wars, quel que soit leur âge : d’innombrables détails à l’extérieur, quatre canons laser supérieurs et inférieurs, des pieds d’atterrissage, une rampe d’embarquement qui s’abaisse et un cockpit avec toit amovible pouvant accueillir 4 figurines. Chacune des plaques de la coque peut être retirée pour découvrir les innombrables détails du compartiment principal, le compartiment arrière et le poste d’artillerie. Ce superbe modèle présente également des équipages et des radars interchangeables, ce qui permet aux fans d’opter pour les aventures LEGO Star Wars classiques avec Han, Leia, Chewbacca et C-3PO ou de plonger dans l’univers de l’Episode VII et VIII avec Han, Rey, Finn et BB-8 !

LEGO Star Wars TIE Fighter impérial (75300) – au prix de 39,99€

Incarnez des méchants de la trilogie classique Star Wars avec cette incroyable version en briques du TIE Fighter impérial (75300). Ce set, qui restitue les lignes épurées du vaisseau légendaire de la flotte impériale, inclut un cockpit qui s’ouvre et peut accueillir une figurine LEGO et 2 fusils à ressorts. Jeu de rôle Il comprend également 2 figurines LEGO (un pilote de TIE Fighter avec un pistolet et un Stormtrooper avec un fusil), et un droïde de protocole NI-L8, qui favorisent le jeu de rôle et invitent à créer des histoires.

LEGO Star Wars Le casque du Scout Trooper (75305) – au prix de 49,99€

Mettez à l’épreuve vos compétences en construction et revivez des scènes culte de Star Wars en construisant Le casque du Scout Trooper (75305). Ce set LEGO Star Wars complexe propose une façon amusante et créative de se détendre. Chaque contour et chaque détail du casque est superbement recréé en briques LEGO.

LEGO Star Wars Le casque de Dark Vador (75304) – au prix de 69,99€

Rendez hommage au Seigneur Noir des Sith avec le set collector Le casque de Dark Vador LEGO Star Wars (75304). Plongez dans une expérience de construction complexe et revivez les scènes culte de la saga Star Wars en recréant dans le style LEGO la forme emblématique et les détails sinistres du casque.

LEGO Star Wars Droïde sonde impérial (75306) – au prix de 74,99€

Revivez l’action épique de Star Wars : L’Empire contre-attaque sur la planète glacée de Hoth en construisant le Droïde sonde impérial (75306). Le droïde est doté de jambes articulées et s’accompagne d’un poteau en briques transparentes pour le « suspendre » au-dessus d’un décor enneigé à construire. Une plaque descriptive ajoute la touche finale à cette pièce d’exposition collector, qui sera du plus bel effet au bureau ou à la maison.

Nouveau set exclusif R2-D2 – au prix de 199,99€

De plus , le 1er mai, Lego a lancé en exclusivité : R2-D2. Ce personnage préféré est un must pour tout fan de la saga. La nouvelle version en brique du Droid classique est une superbe pièce qui aura fière allure, exposée à la maison ou au bureau. Le modèle est livré avec une plaque signalétique et un support, contenant une version mini-figurine de R2-D2 .

Enfin, pour plus de 85 euros d’achat de produit Lego Star Wars sur le site officiel Lego, vous recevrez en cadeau le set “La résidence de Tatooine”.

La FNAC offre -20% de réduction sur une sélection Lego Star Wars !

La FNAC fête aussi l’évènement avec 20% de remise lors de l’ajout au panier d’un LEGO Star Wars de sa sélection. Valable du 04/05/2021 à 00h00 au 17/05/2021 13h00 !

On y retrouve les derniers casques mais également les sets LEGO Star Wars X-Wing Fighter de Luke Skywalker (75301), Les Clone troopers de la 501ème légion (75280), Problème sur Tatooine (75299), Coffret de bataille Mandalorien (75267), X-Wing de la Résistance (75297), Y-Wing Starfighter de la Résistance (75249) et bien d’autres !

Amazon propose Bébé Yoda en forte promotion !

Amazon propose aujourd’hui 8€ de réduction supplémentaire sur le set LEGO Star Wars: The Mandalorian, Figurine de l’Enfant Bébé Yoda (75318) soit un prix jamais vu de 59,99€ (au lieu de 84,99€) !

Les fans vont fondre de tendresse devant ce modèle à construire et à exposer. Les détails authentiques de ce personnage bien connu, affectueusement appelé Bébé Yoda, sont recréés dans le style LEGO, avec une tête, des oreilles et une bouche articulées permettant de créer différentes expressions. L’Enfant peut également tenir dans la main son jouet préféré, la boule d’une manette de vaisseau (élément inclus), comme il le fait dans Star Wars : The Mandalorian.

