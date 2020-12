Bons plans Le Sony Xperia 5 128 Go est à -50 % et tombe sous les 400 euros !

Sorti le 4 octobre 2019, le Sony Xperia 5 est un smartphone qui ne manque pas de charme. Ce téléphone haut de gamme est aujourd’hui proposé chez Fnac et Amazon à seulement 399 euros.

Commercialisé à 799 euros lors de son lancement, le Sony Xperia 5 profite actuellement d’une promotion de 50 %. Chez Fnac et Amazon, on le trouve à 399 euros, un tarif plus que correct pour un téléphone premium qui propose une jolie finition, de belles performances et une partie photo réussie.

Le Sony Xperia 5 en détail

Le Sony Xperia 5 est un modèle haut de gamme sorti en fin d’année dernière. S’il n’est pas le flagship du constructeur japonais, il repose tout de même sur une jolie fiche technique. Il se débarque notamment de la concurrence grâce à son écran OLED de 6,1 pouces au format 21:9. Cela lui confère un aspect singulier, plus allongé sans toutefois tomber dans le « trop grand ». Le smartphone délivre une image nette et en bonne qualité, dans une définition de 2520 pixels x 1080 pixels. Une qualité non négligeable si vous regardez beaucoup de séries sur votre téléphone, ou si vous jouez régulièrement.

Sous le capot, le Xperia 5 s’appuie sur un SoC Snapdragon 855 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage interne. Le téléphone est donc performant, et pourra lancer n’importe quelle application ou jeu vidéo dans de bonnes conditions. Si vous n’avez pas suffisamment d’espace à votre goût, vous pouvez profiter du port micro SD pour étendre cette capacité.

Haut de gamme oblige, Sony a doté son Xperia 5 d’un triple module photo réussi. C’est la même organisation que celle du Xperia 1 : 3 caméras de 12 mégapixels. En pratique, les photos sont réussies, nettes, et ruissellent de détails en tout genre. En revanche, la nuit, le téléphone pèche sur les sources de lumière qui ne sont pas toujours suffisamment bien retranscrites. On pourra toutefois profiter d’un mode ultra grand-angle et un téléobjectif assez convaincant.

