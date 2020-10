Bons plans Cet écran AOC 24 pouces, Full HD, 144 Hz est idéal pour jouer et ne coûte que 133 euros

Les écrans 144 Hz sont de moins en moins chers, la preuve avec cet écran AOC de 24 pouces 144 Hz qui ne coûte que 133 euros.

Dans tout le discours marketing qui entoure les écrans gamer, l’argument du 144 Hz est sans doute celui qui donne l’avantage le plus sensible en jeu. Si les dalles à haut de rafraîchissement ont longtemps été assez coûteuses, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous en voulons pour preuve cet écran AOC 24 pouces Full HD 144 Hz qui n’est qu’à 133 euros sur Cdiscount. Vous réfléchissiez à passer au 144 Hz, c’est le moment de le faire.

L’OAC G2490VXA en détail

Comme nous disions juste au-dessus, cet écran AOC numéroté G2490VXA possède une dalle LCD (VA) de 24 pouces affichant une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son temps de réponse annoncé est par ailleurs de 1 ms. Autrement dit, l’écran mise tout sur la réactivité. Notez que 24 pouces est une diagonale qui reste confortable et qui a l’avantage d’accommoder également les petits bureaux.

Comme la plupart des écrans 144 Hz et plus, l’AOC 2490VXA est compatible avec la technologie FreeSync qui permet de synchroniser le rafraîchissement de la dalle avec le nombre d’images par seconde délivrée par la carte graphique. Cela permet de ne pas perdre une frame tout en évitant les effets de tearing de l’image si vous avez une carte. Attention si vous possédez une carte Nvidia, l’écran n’est pas listé officiellement comme « G-Sync Compatible » en revanche. Cela fonctionnera quand même mais pas de façon optimale.

L’écran pourra se connecter en HDMI, Display Port (et VGA, mais pas 144 Hz avec celui-ci) . Il intègre également un connecteur mini jack. Notez enfin que l’écran est inclinable, mais le pied n’est pas réglable en hauteur. En clair, ce n’est pas un écran haut de gamme, mais il a le mérite de pouvoir vous profiter du 144 Hz à tout petit prix.