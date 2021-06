Le très bon OnePlus 8 5G passe sous les 350€ !

Avec la sortie de la série OnePlus 9, les téléphones de la marque chinoise profitent de plusieurs promotions, et notamment sur Aliexpress. Le OnePlus 8 tombe aujourd'hui sous les 339 euros, lui procurant un rapport qualité-prix tout simplement excellent.

Plus haut de gamme que le OnePlus Nord, le OnePlus 8 est un téléphone bien équilibré, proposant un écran ultra fluide, de bonnes performances dans les jeux vidéo et une batterie de haute volée. Habituellement indiqué à 700 euros, il chute maintenant à 339 euros sur Aliexpress avec le code SDFRJ07. Livraison rapide en quelques jours depuis la France, stock limité.

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : SDFRJ07

Le OnePlus 8 5G en détail

Ce smartphone s’illustre par un magnifique écran Fluid AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces qui occupe 92 % de la face avant. Le constructeur souhaite proposer une expérience de navigation de haute volée, ici dans une définition Full HD+. On appréciera également la luminosité de 1000 nits, la compatibilité HDR10+ et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les simples menus, cela se ressent et procure une sensation de grande fluidité.

Le OnePlus 8 est livré avec Android 10, cela dit le fabricant est d’ores et déjà en train de plancher sur une mise à jour vers Android 11. Bien sûr, on retrouve la surcouche maison OxygenOS qui est l’un des systèmes d’exploitation les plus affectionnés par le grand public. Il n’y a pas d’applications parasites installées par défaut, la navigation gestuelle est parfaitement réactive et il existe une foule de petites options de personnalisation.

Pour tourner, l’appareil s’appuie sur le Snapdragon 865, couplé à l’Adreno 650 pour la partie graphique. S’il n’est désormais plus le fer de lance qu’il était en 2020, ce processeur reste très performant et sera en mesure de lancer la plupart des derniers jeux en 3D dans d’excellentes conditions. Il est ici épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone est également compatible avec la 5G.

Sans être le meilleur appareil photo du marché sur téléphone portable, la partie photo se débrouille plutôt bien avec trois capteurs à l’arrière du OnePlus 8 : un objectif principal Sony IMX586 de 48 MP, équivalent 26 mm (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 16 MP, équivalent 17 mm (f/2,2), et enfin… un capteur macro de 2 MP ouvrant à f/2,4. Il est possible de filmer jusqu’à 4K à 60 images par seconde au maximum, et de réaliser de jolies photos quand les conditions de luminosité sont réunies.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8.

