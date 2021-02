Les 200 Go à 15 euros sont de retour chez RED

Après une semaine d’absence, le forfait Big RED est de retour dans les mêmes conditions : 200 Go pour 15 euros par mois.

Après avoir proposé une offre pour les petits consommateurs de 4G, la semaine dernière, RED revient à des forfaits mobile pleins de data. Il relance son abonnement « BIG RED » intégrant de 200 Go de données pour seulement 15 euros mensuels. Comme toujours, c’est réservé aux nouveaux abonnés et c’est sans engagement ce qui vous laisse la possibilité de résilier quand bon vous semble. L’offre est disponible jusqu’au 18 février.

Le forfait « Big Red » 200 Go en détail

Dans le détail, ce forfait mobile « Big RED » mobile intègre :

Appels, SMS/MMS illimités

200 Go de 4G en France

15 Go d’internet depuis l’Union européenne et les DOM

Appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes territoires

Si vous êtes un gros consommateur de données, c’est le forfait qu’il vous faut. On rappelle que cette formule reste sans engagement, et le que tarif est valable sans limite de durée. C’est-à-dire qu’il n’augmentera pas au bout d’un an ou 6 mois comme peuvent le faire d’autres offres promotionnelles. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’augmentera jamais. L’opérateur reste libre de modifier le prix de son offre à condition que celle-ci évolue par la même occasion. RED l’a d’ailleurs fait récemment, non sans quelques critiques de la part de ses clients.

Les 200 Go de cet abonnement vous permettront en tout cas de regarder vos séries en streaming, jouer en ligne et télécharger toute sorte d’applications sans trop vous soucier de votre enveloppe de donnée tout au long du mois. C’est aussi pratique si votre Wi-Fi ne couvre pas bien toutes les pièces de votre maison puisque cela vous permettra de le remplacer facilement grâce au partage de connexion.

L’enveloppe n’est valable qu’en France métropolitaine. À l’étranger, en Europe et dans les DOM, vous retrouverez 15 Go de data mis à votre disposition en plus des 200 Go initiaux. De quoi vous éviter de voir souscrire un autre forfait chez un opérateur supplémentaire le temps d’un séjour. Vous aurez également l’occasion de conserver votre numéro de téléphone actuel. Précisons enfin un détails important, le double appel n’est pas inclus dans l’offre. Si cette fonctionnalité est importante pour vous, il faudra débourser 2 euros par mois pour en profiter.

Si vous n’avez pas besoin d’autant de données, RED propose également un abonnement avec 100 Go de 4G pour 13 euros par mois.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

