Alors que revoilà le forfait B&You 200 Go à 14,99 euros

Les offres sur les forfaits mobile se suivent et se ressemblent. Après RED, voilà B&You qui dégaine une nouvelle fois son offre 200 Go à 14,99 euros.

B&You et RED se regardent en chien de faïence avant dégainer ensemble ou presque. Après avoir lancé des forfaits 200 Go ensemble ou presque, puis des forfaits 5 Go de façon quasi concomitante, le duel recommence avec le retour du forfait 200 Go à 14,99 euros de B&You qui répond donc à l’offre BIG RED de ce matin. Pas nouveauté particulière : elle est sans engagement, sans condition de durée et réservée aux nouveaux abonnés. Elle est disponible jusqu’au 18 janvier.

Le forfait B&You 200 Go en détail

Voici les détails de ce forfait B&You, et ce qu’il inclut :

Appels/SMS/MMS illimités

200 Go de data en 4G

15 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Avec ce forfait B&You, on retrouve une jolie enveloppe de 200 Go de data sur le très bon réseau 4G de Bouygues Télécom. D’après l’Arcep, c’est l’un des meilleurs concernant la qualité des services mobiles. Service dont vous pourrez profiter de façon illimitée sur SMS, MMS et Appels en France, en Europe, mais aussi dans les DOM. Si vous êtes ailleurs en Europe ou dans les DOM, Bouygues vous permet de 15 Go de data sur cette enveloppe, et sans surcoût.

L’offre s’adresse essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou ceux dont la connexion fixe laisse à désirer en leur permettant de la remplacer grâce à la 4G. Si vous regardez des séries en streaming, jouer à des jeux vidéo alors cette formule pourrait s’avérer particulièrement adaptée.

L’autre argument de cette offre est la possibilité de la rendre compatible 5G. Après avoir souscrit à votre abonnement, il faudra aller dans votre application Bouygues, puis dans l’onglet « Ma ligne », puis « Options », puis choisir l’« Option 5G ». Celle-ci coûte 3 euros par mois. Le forfait vous revient donc au prix de 18 euros par mois, avec une connexion encore plus rapide.

Comme RED, B&You facture le double appel, mais à hauteur de 1 euro par mois contre deux chez son concurrent. C’est un avantage non négligeable si vous avez besoin de cette option, notamment si votre ligne est utilisée à des fins professionnelles. Si vous hésitez entre les deux, nous avons comparé les offres de B&You et de RED point par point afin de vous faciliter la tâche.

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobile, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?