Les nouveaux capteurs de Switchbot sont déjà en promotion

De nouveaux produits sont arrivés chez Switchbot ! D'ailleurs, le capteur de mouvement et le capteur de contact sont déjà en promotion.

Switchbot, qui est connu pour réaliser des appareils qui améliorent le cadre de vie de ses utilisateurs. Avec le Switchbot Curtain, la firme a permis à de nombreux utilisateurs de programmer l’ouverture ainsi que la fermeture des rideaux. Quelques mois après, Switchbot sort de nouveaux produits comme un capteur de mouvement ainsi qu’un capteur de contact. D’ailleurs, ils sont déjà en promotion au même prix sur le site du constructeur soit 20,94 € pour le Motion Sensor et le Contact Sensor. Cette promotion restera en vigueur jusqu’au 25 juin 2021 !

Switchbot Motion Sensor : le capteur de mouvement intelligent

Quand on veut sécuriser au minimum sa maison, avoir un capteur de mouvement est très conseillé. Cependant, le Switchbot Motion Sensor fait bien plus que ça. Le capteur de mouvement de la marque est capable vous notifier lorsqu’une personne entre dans votre maison et d’allumer des lumières lorsque cette dernière est reliée au boitier. Vous pourrez ainsi transformer votre foyer en une maison connectée et intelligente.

Le Mention Sensor de chez Switchbot est pratique pour surveiller sa maison, même lorsqu’on est au travail. Si vous êtes amené à laisser vos enfants dedans, vous pourrez surveiller leurs déplacements dans la maison. Vous partez en vacances ? Le capteur de mouvement de chez Switchbot vous notifiera sur votre smartphone si quelqu’un entre par effraction dans votre maison. Vous pourrez ainsi prendre les devants et contacter les forces de l’ordre. En bref, le Switchbot Motion Sensor est un capteur très intéressant que ça soit pour tous les jours ou pour les vacances. N’oubliez pas que le capteur de mouvement de chez Switchbot est au prix de 20,94 € sur le site du constructeur.

Switchbot Contact Sensor : soyez notifié dès qu’on ouvre une porte ou une fenêtre

En complément du Switchbot Motion Sensor, le Contact Sensor sera votre plus fidèle allié. Le capteur de contact de chez Switchbot peut s’intégrer à de nombreux supports comme : des fenêtres, des portes, des placards (pour les plus gourmands), ou encore les cages d’animaux. Vous pouvez suivre en direct l’état du capteur, notamment si vous avez une fenêtre ouverte à l’étage. D’ailleurs, vous recevrez une notification en cas d’ouverture.

Cela s’inscrit également dans l’objectif de sécuriser votre foyer, si vous partez en vacances, et qu’une personne malintentionnée, vous êtes immédiatement alerté afin de prévenir un proche de voir s’il y a un problème ou encore d’appeler les forces de l’ordre. Pour ce prix, vous pourrez sauver des objets précieux ou encore des souvenirs de vacances qui vous sont chers. En bref, n’attendez-vous et succombez aux avantages du Switchbot Contact Sensor d’autant plus qu’il est en promotion au prix de 20,94 € sur le site du constructeur.

Acheter le Switchbot Contact Sensor