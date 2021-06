Ne ratez plus les matchs de l’Euro 2021 avec ces téléviseurs CHiQ à prix cassés

Grâce aux téléviseurs CHiQ en 40 et 50 pouces, la qualité d'image de vos matchs de foot, vos films, vos séries et vos contenus YouTube sera sublime.

Les téléviseurs deviennent de plus en plus abordables surtout ceux de la marque CHiQ. Ces derniers permettent d’avoir une excellente image sans faire de compromis vis-à-vis des fonctionnalités et des caractéristiques du téléviseur — et sans faire grimper le prix à celui des téléviseurs haut de gamme. En effet, grâce à cette promotion chez AliExpress, vous pourrez acquérir le CHiQ L40G4500 au prix de 211 € grâce au code AESOLDES25 (-25€) ou encore le CHiQ en 50 pouces au prix de 368 € à l’aide du code AESOLDES80 (-80€).

CHiQ L40G4500 : un petit qui a tout d’un grand

C’est le modèle le plus passepartout de chez CHiQ, celui qui vous permettra de regarder vos films ou encore les matchs de foot de l’Euro 2021 dans votre salon, dans votre cuisine, ou encore sur votre terrasse. C’est un téléviseur tout en un, étant donné que vous pourrez y brancher une clé USB grâce à son port, ou encore une console de jeu, un ordinateur et un décodeur fourni par votre fournisseur d’accès à internet. D’ailleurs, vous aurez la possibilité de fixer le CHiQ L40G4500 à un support mural, ou de le laisser sur ses pieds sur un meuble TV.

En tout cas, ce CHiQ L40G4500 possède tout ce que l’on attend d’un téléviseur : une dalle LCD Full HD de 40 pouces avec une définition de 1920 par 1080 pixels ainsi qu’une bonne colorimétrie bien que ça ne soit pas une dalle OLED. D’ailleurs, vous pourrez compter sur le Google Play Store pour télécharger des applications telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

Vous pourrez également télécharger des jeux et à accéder à toutes les applications compatibles avec les téléviseurs. Si vous êtes intéressé par ce modèle 40 pouces, rendez-vous au plus vite sur AliExpress, car vous pourrez l’acquérir au prix de 211 € grâce au code AESOLDES25 (-25 €).

Pour les personnes qui dévorent les films et séries comme du popcorn

Le second modèle est quant à lui plus grand, comptez 50 pouces soit 127 centimètres de diagonale. Moins transportable d’une pièce à une autre, le téléviseur CHiQ en 50 pouces ravira les personnes qui aiment regarder des films et des séries. D’ailleurs, ce modèle en 50 pouces sera parfait pour les gamers afin de brancher dessus une PS5 pour jouer à Rachet & Clank ou encore la Xbox Series X pour pouvoir dégommer des convenantes sur Halo.

Du côté technique, vous pourrez compter sur une dalle LCD Full HD de 50 pouces compatible avec la technologie Dolby Vision et HDO 10 pour améliorer chaque image qui paraitront dans un film ou une série. D’ailleurs, vous bénéficierez de la technologie Dolby audio pour améliorer l’immersion sonore pendant vos films.

Il sera possible de connecter son smartphone sous Android (Chromecast intégré) ou un appareil sous iOS, iPadOS ou macOS directement au téléviseur grâce à AirPlay. En bref, tout ce que l’on souhaite avoir à la maison d’autant plus que le téléviseur CHiQ en 50 pouces est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 368 € à l’aide du code AESOLDES80 (-80€).

