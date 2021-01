L’excellent casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 à 259 €

Véritable référence de casque à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui en promotion sur Rakuten à 259,99 euros. Un bon prix pour un classique qu’on ne présente plus.

Il est sorti il n’y a pas si longtemps. Le Sony WH-1000XM4 a logiquement succédé au 1000XM3 en améliorant ce que l’on considérait pendant longtemps comme le meilleur casque audio du marché. Rakuten propose aujourd’hui la version noire à 259,99 euros, soit 34 % de réduction par rapport à son prix recommandé de 399 euros. Vous cumulez en plus 26 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R. Le produit est expédié depuis la France.

Le Sony WH-1000XM4 en détail

Le Sony WH-1000XM4 est un casque Bluetooth qui propose une qualité audio exceptionnelle. Il a été officialisé cet été, et il reste toujours l’une des meilleures références du marché. Il s’illustre notamment avec son système de réduction de bruit active (ANC). S’il a depuis été légèrement détrôné par l’Apple AirPods Max, il a longtemps été considéré comme le plus efficace du marché, au coude à coude avec celui du Bose Headphones 700. Pour apporter cette isolation de grande qualité, Sony s’appuie sur un système de détection du bruit à double capteur, qui applique automatiquement le meilleur niveau de réduction de bruit en temps réel.

À l’instar de son prédécesseur, le casque de Sony opte pour une signature audio dite « basseuse ». On retrouve donc un accent sur les basses, qui plaira à la plupart… mais pas forcément à tous. Si vous ne l’aimez pas, sachez qu’il est possible d’ajuster tout cela via l’application liée. Avec ou sans ajustement, la qualité reste excellente. Il supporte bien évidemment le HiRes Audio et le HiRes Wireless Audio, tout comme le 360 Reality Audio.

Le modèle est sans fil, et vous permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités facilement accessibles : vous pouvez répondre à vos appels, activer votre assistant vocal et appareiller très facilement votre casque avec votre téléphone. En outre, une puce NFC a été directement incluse.

Le WH-1000XM4 propose une autonomie totale de 30h avec réduction de bruits active, et peut monter jusqu’à 38 heures si vous choisissez de la désactiver. Il est également compatible charge rapide et cette dernière permet de récupérer 5h d’écoute avec 10 minutes de charge selon Sony. Avec un poids de seulement 255 g sur la balance, il est assez léger, dispose une conception pliable donc idéale pour le transport. Pour plus détail, vous pouvez également consulter notre test du Sony WH-1000XM4.