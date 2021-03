Lumineux et mécanique, l’excellent clavier Corsair K60 RGB Pro est à 99 euros

Avec un éclairage RGB dynamique et intense, des touches solides et réactives, le clavier Corsair K60 RGB PRO est un excellent choix pour les gamers. Il est aujourd’hui proposé à 99,90 euros sur Amazon.

Si vous êtes à la recherche d’un clavier performant pour les jeux vidéo compétitifs, mais aussi tout à fait adapté à de la bureautique, le clavier Corsair K60 RGB PRO est une belle option. Habituellement indiqué à 149 euros, il profite de 33 % de réduction chez Amazon pour tomber à 99,90 euros.

Le Corsair K60 RGB PRO en détail

Ce modèle de clavier mécanique s’appuie sur une conception léchée et robuste. Le Corsair K60 RGB PRO est construit sur un châssis en aluminium brossé, pour un look moderne et une très bonne durabilité. Il conviendra aux joueurs nerveux, puisqu’il ne bougera pas au moindre mouvement. Surtout, il est ici conçu avec un design « low profile », c’est-à-dire une conception avec des touches, un mécanisme et un châssis plus fin que la normale. La frappe se retrouve donc un peu plus courte, ce qui est généralement apprécié chez la plupart des utilisateurs.

Ce clavier mécanique embarque les Switch Cherry de Corsair, qui sont particulièrement dédiées aux jeux vidéo avec une réactivité de très haute volée. Le clavier élimine le ghosting : vous pourrez appuyer en simultané sur plusieurs touches sans souffrir d’erreur de saisie. En pratique, le clavier possède également une programmation sophistiquée pour élaborer des macros, afin de lancer certains programmes ou encore automatiser des tâches. Ce clavier ne dispose malheureusement pas de touches multimédias, mais on pourra tout de même profiter des fonctions avec le raccourci Alt+F10, par exemple.

L’autre grande qualité de ce clavier, c’est son système de rétroéclairage qui s’adaptera automatiquement à votre style. Pour le configurer, il faudra passer par le logiciel constructeur Corsair iCUE. Dans ce dernier, vous pourrez synchroniser l’éclairage de votre clavier avec celui de votre watercooling, souris ou tout autre périphérique compatible. Il existe plusieurs effets très configurés : pluie, arc-en-ciel, impulsion de couleurs, etc. Sinon, sachez que l’éclairage réagit dynamiquement aux actions événements du jeu en temps réel.