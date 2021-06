Offrez des cadeaux uniques grâce au Ortur Laser Master 2 Pro

L’Ortur Laser Master 2 Pro est un graveur laser de nouvelle génération capable de sublimer un objet lambda afin d’en faire un cadeau à vos proches.

Du 1er juin au 1er juillet 2021, il est possible de s’offrir l’Ortur Laser Master 2 Pro 10 000 mm, un graveur laser qui vous permettra de réaliser de sublimes pyrogravures. Ces dernières seront précises et personnalisables à volonté, c’est un excellent appareil pour réaliser des cadeaux ou encore des maquettes à monter. L’Ortur Laser Master 2 Pro est actuellement en promotion sur le site officiel du constructeur au prix de 319 € à l’aide du code ORTURPRO (-8 €). Expédition depuis l’Europe.

Graver presque tous vos objets grâce au Ortur Laser Master 2 Pro

À l’aide du Ortur Laser Master 2 Pro, les objets, que vous avez déjà en votre possession, pourront devenir uniques — une spatule de cuisine, un plateau en bois, un carnet, un agenda ou encore une coque de smartphone. En effet, le graveur laser vous permettra de graver ce que vous souhaitez grâce à un laser qui s’adapte automatiquement à la surface. D’ailleurs, un logiciel accompagne l’Ortur Laser Master 2 Pro afin de graver la forme que vous souhaitiez — une image ou des messages — sur l’objet en question.

L’Ortur Laser Master 2 Pro est une génération, elle possède donc des composants beaucoup plus précis et puissant que son ainée. À ce sujet, le laser a nettement été amélioré, il sera capable de couper en un seul passage du contreplaqué de trois millimètres et des panneaux de bois de six millimètres. Cela vous permettra de réaliser des puzzles pour des enfants ou encore des maquettes pour les plus adultes d’entre vous. D’ailleurs, la vitesse de gravure a été améliorée afin de parcourir 10 000 millimètres par minute. Les objets seront gravés rapidement sans aucune bavure pour avoir des traits précis et de qualité.

En attendant de faire votre choix sur votre prochain graveur laser, n’oubliez pas que l’Ortur Laser Master 2 Pro est en promotion sur le site du constructeur au prix de 319 € à l’aide du code ORTURPRO (-8 €). C’est l’occasion rêvée d’acquérir un appareil pour réaliser des objets ou encore des cadeaux uniques à la maison. De plus, l’Ortur YRR2.0 qui sert à graver les objets cylindriques est offert aux cinq premiers acheteurs de la journée et ceux, jusqu’au 1er juillet 2021.

