[Soldes] Bénéficiez de 55% de réduction sur le Capcom Home Arcade !

Amazon propose actuellement le Capcom Home Arcade avec une réduction de 55% soit 102,86 euros (au lieu de 229,99 euros) !

Capcom a dévoilé en avril 2019 un stick arcade nommé Capcom Home Arcade, ce dernier permet à deux joueurs de s’affronter (ou de coopérer) côte à côte sur 16 titres déjà intégrés. Il s’agit en fait d’un contrôleur et d’une machine de jeu. L’installation est facilitée par la présence d’une prise HDMI qui permet de le brancher sur sa télévision et d’une profiter à la volée.

L’appareil est alimenté via micro-USB et arbore les boutons OBSF et des sticks de la marque Sanwa. L’ensemble fait tout de même 74 centimètres de longueur et sera compliqué à dissimuler. Si vous ne l’aviez pas remarqué… Il s’agit du logo géant de l’éditeur. Les titres sont praticables en solo et à deux en local, mais aussi en ligne grâce au Wi-Fi intégré. Voici la liste complète des jeux inclus. On remarque la présence de softs très célèbres et d’autres, un peu moins connus.