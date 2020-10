Bons plans Amazon Prime : -50% pendant 1 an sur l’abonnement Audible !

Membre Amazon Prime, le Prime Day commence bien avant le 13 octobre pour vous ! En effet, Amazon propose des offres réservées à ses abonnés Prime (inscription gratuite pour 30 jours) comme l’abonnement au service Audible à -50% pendant 1 an !

Audible est normalement à 9,95 euros par mois et vous permettant d’avoir un livre audio de votre choix tous les mois, mais pour le membre Prime le service passe à -50% pendant 1 an, soit 4,95 euros par mois ! Audible permet d’emporter partout avec vous vos livres audio grâce à ses apps iOS, Android et Windows. Les livres audio téléchargés chaque mois vous appartiennent à vie, il ne s’agit aps ‘une location.