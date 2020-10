Clavier mécanique confortable et particulièrement lumineux, le Roccat Vulcan Aimo est excellent choix pour les gamers, surtout quand il tombe à 119 euros sur Amazon. Il n’a jamais été aussi peu cher chez le commerçant.

C’est avec le Roccat 120 AIMO que nous écrivons cet article et nous avons un faible pour lui. Alors forcément, lorsqu’il est en promotion sur Amazon, on ne peut que vous le recommander. Ce clavier gamer est proposé à 119 euros au lieu de 159 habituellement. C’est d’ailleurs le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme et cela vaut pour deux coloris : noir ou gris.

Le Roccat Vulcan AIMO en détail

La chose qui saute aux yeux sur ce Roccat 120 AIMO est son design très aérien. Contrairement à la plupart des claviers mécaniques, les touches ne sont pas des capuchons complets, mais réduits à la partie supérieure. Elles laissent ainsi le rétroéclairage RGB et ses nombreux effets de lumière s’exprimer pleinement et donnent un aspect très « aérien » au clavier.

L’autre bonne idée est l’utilisation d’un châssis supérieur en aluminium qui respire la solidité et la qualité. Il est également livré avec un repose-poignet, en plastique cette fois. C’est un plus appréciable. Roccat a prévu une molette de volume pour ajuster le niveau ainsi qu’un bouton « mute », mais pas de touche dédiées pour les contrôles multimédias en revanche. Il faudra passer des combinaisons de touche avec « fn ».

Ces versions en promotion sont équipées des switchs mécaniques Roccat « Titan » similaires aux Cherry MX Brown : sans clic audible, mais tactiles. C’est généralement un bon compromis entre vitesse en jeu et confort de frappe. Clavier gamer oblige, anti-ghosting et « N key rollover » sont présents. Rappelons enfin que la promotion est valable pour la variante noire (immatriculée Vulcan 121) et grise (Vulcan 121).