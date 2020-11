[Bon Plan] La balance connectée Xiaomi Smart Body 2 à seulement 23,90 euros

Rue du commerce propose aujourd’hui un prix intéressant sur la balance connectée Xiaomi Smart Body 2.0 à 23,90 euros en vente flash !

La balance Mi Smart Body est conçue avec du verre trempé robuste et élégant offrant une transmission lumineuse élevée au niveau du panneau central. Pour éviter les risques de glissade et de chute, le verre poli présente une couche antidérapante qui assure une bonne adhérence, même avec les pieds mouillés. L’écran affiche clairement les mesures à l’aide des éclairages LED. Le capteur de lumière règle automatiquement la luminosité pour que les informations soient bien lisibles en toutes circonstances.

13 données précises qui ont de l’importance

Outre le poids corporel, la balance Mi Smart Body 2.0 fournit des informations précises sur la constitution de votre corps qui vous permettront d’avoir une bonne connaissance de votre santé et de votre forme physique. Elle fournit des informations précises issues d’une série d’algorithmes complexes et d’une analyse avancée de la bio-impédance.

Elle ne se contente pas de distinguer les adultes des enfants. Elle reconnaît automatiquement chaque membre de la famille et peut enregistrer jusqu’à 16 profils utilisateurs. De plus, la technologie Bluetooth 5.0 à faible consommation d’énergie permet à la balance de fonctionner jusqu’à 12 mois avec seulement 4 piles AAA standard (non incluses).

La balance Mi Body Composition Scale synchronise vos données avec l’application Mi Fit (Android, iOS). Afin de vous proposer un programme d’entraînement complet, l’application Mi Fit enregistre vos paramètres corporels, notamment le poids corporel, le pourcentage de graisse et le pourcentage d’eau.