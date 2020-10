Bons plans [Spécial Halloween] Windows 10 Pro à 7.39€, Office 2016 Pro à 18.32€ et PlayStation Store à prix réduit !

L’achat de licences Windows 10 et Office n’a cessé de croître notamment avec le boom du commerce en ligne. Mais aujourd’hui, vous pouvez trouver de nombreux logiciels sont à des prix abordables comme chez u2key ! Ce site permet d’avoir des licences authentiques à moindre coût. D’ailleurs, voici ses dernières promotions, un excellent moyen d’acheter des licences au meilleur prix, et en toute légalité ! D’autant plus que nous vous proposons des codes exclusifs permettant de bénéficier de réductions supplémentaires.

Jusqu’à 46% de réduction avec ce code spécial

Profitez de réductions allant jusqu’à 43% !

Profitez de réductions allant jusqu’à 33% !

Nous rappelons qu’il faut d’abord télécharger la version désirée du système puis l’activer avec la clé d’activation que vous recevrez à la commande.

Windows 10 – [Télécharger]

Microsoft Office 2016 Professional Plus – [Télécharger]

Microsoft Office 2019 Professional Plus – [Télécharger]

30% de réduction sur une sélection de jeux

10% de réduction sur une sélection de le logiciels

En tant que logiciel de sauvegarde, de clonage et de restauration, AOMEI Backupper Pro fournit des solutions de protection des données efficaces et fiables pour Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP. La sauvegarde automatique, la sauvegarde incrémentale et la sauvegarde différentale sont très pratiques pour une protection régulière de vos données importantes. Une fois que la catastrophe se produit, vous pouvez restaurer tout ce que vous avez perdu immédiatement.

Kaspersky Internet Security est une suite de sécurité Internet développée par Kaspersky Lab compatible avec Microsoft Windows et Mac OS X. Elle offre une protection contre les logiciels malveillants, ainsi que le spam par e-mail, les tentatives de phishing et de piratage et les fuites de données.

Qui est u2key.com ?

u2key est une plate-forme en ligne vendant des licences de logiciel, des clés de jeux vidéo et des cartes de jeu, le tout à des prix imbattables ! Vous pouvez y trouver les logiciels les plus populaires à des prix très compétitifs et tous les produits en vente peuvent être achetés directement sur mobile et ordinateur.

Facile à acheter, facile à payer !

Le shopping chez u2key est aussi simple que possible ! Peu de temps après votre commande, vous recevez un e-mail contenant vos clés d’activation, sans avoir à attendre plusieurs jours. De plus, si vous avez la moindre question, leur service clientèle est à votre disposition pour vous fournir une assistance rapide et détaillée.

Qu’attendez-vous ? Jetez un coup d’œil sur leur site web ! Vous trouverez sûrement quelque chose qui vous intéresse à un prix exceptionnel !

Pour en savoir plus, visitez le site : www.u2key.com

E-mail du service client : business@u2key.com

Note : Il s’agit de versions légales. Leur prix bas résulte du fait qu’il s’agit souvent de clés vendues habituellement avec un PC. Cette pratique de revente a été légalisée par la Cour de Justice Européenne.