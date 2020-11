[11.11] CHiQ U58H7A : une TV 4K UHD de 58 pouces à moins de 400 euros !

Avec plus de 60 ans d’histoire de succès dans le monde, CHiQ du fabricant Changhong propose une TV en Ultra Haute Définition avec un rapport qualité/prix impressionnant. Le modèle U58H7A de 58 pouces est à moins de 400 euros lors du 11.11 chez Aliexpress avec le code QQWW28 ! Livraison incluse en 1 semaines depuis l’Europe.

Ce modèle de la marque CHIQ offre une diagonale de 58 pouces offre une définition 4K UHD (HDR10, Dolby Vision) et tourne sous Android TV 9. On retrouve sur cette dernière le Play Store de Google avec toutes ses applications dont les classiques Netflix, Youtube, Amazon Prime, etc. sans oublier la compatibilité Chomecast et Google Assistant. Bluetooth 5.0 et Wifi, cette TV dispose de 3 port HDMI 2.0, un entrée AV, une sortie Optique, un port USB, un port Ethernet, un tuner TV et même une sortie audio 3.5mm. On l’intérieur, on trouve notamment un processeur quad-core A55 64bis couplé à 8Go de RAM et une GPU Mali 470, ainsi qu’une capacité de 8Go.

Code promo : QQWW28

