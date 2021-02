Grâce au code promo RAKUTEN20, vous pouvez vous offrir aujourd’hui les écouteurs intra-auriculaires d’Apple, les AirPods Pro avec boîtier de charge à un prix assez rare. C’est simple, on n’avait jamais vu une telle promotion ! Ils tombent actuellement à 176,99 euros.

Les AirPods Pro sont toujours les meilleurs écouteurs d’Apple, voire du marché à certains égards. Ils sont très bons en termes de réduction de bruit, délivrent une excellente qualité audio et s’intègrent parfaitement si vous avez un iPhone. En temps normal, ils sont commercialisés à 279 euros chez Apple, mais il chute maintenant à Rakuten 176,99 euros chez grâce au code promotionnel.

Code promo : RAKUTEN20

Les AirPods Pro en détail

Les AirPods Pro ont été lancés en octobre 2019, et se sont immédiatement imposés comme de véritables références dans les écouteurs sans fil Bluetooth. Ils reprennent les principales qualités des AirPods classiques, tout en les améliorant avec un format intra-auriculaire et surtout avec une technologie de réduction de bruit active qui est assez impressionnante et qui vous permet de vous couper du bruit environnant. Si vous prenez régulièrement les transports, la différence est notable et devrait vous offrir un énorme gain de confort.

Apple oblige, ces écouteurs fonctionnent à merveille avec l’écosystème de la firme à la pomme. L’appairage est un jeu d’enfant, et Siri est pris en charge nativement. L’assistant vocal se fera une joie d’effectuer chacune de vos actions, allant de la simple recherche sur Internet à une opération plus concrète comme passer un coup de fil à un proche. Si vous utilisez un smartphone Android, les écouteurs fonctionnent également, mais cela sera un peu moins pratique.

Le modèle qui est ici proposé en réduction dispose d’un boîtier de charges, ce qui a son importance au niveau de l’autonomie. Apple a vu les choses en grand, puisque cela permet d’intégrer une batterie supplémentaire et donc de les recharger à plusieurs reprises, et ce même en déplacement. Ainsi, l’autonomie totale de ces écouteurs grimpe jusqu’à 24 heures, un excellent score pour des modèles avec une telle réduction de bruit active.

