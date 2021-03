Bons plans Rapide et fiable, le disque SSD CS900 de 960 Go est à seulement 81€

Parfait pour remplacer un disque dur ou épauler un disque SSD sur votre configuration, l’ajout d’un nouveau volume de stockage rapide est utile à bien des égards. Aujourd’hui, c’est le CS900 qui tombe en réduction chez Cdiscount à 81,99 euros.

On le trouve habituellement à plus de 100 euros. Le disque SSD interne CS900 de 960 Go est un excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’il profite d’une très belle réduction comme aujourd’hui. Il tombe maintenant à 81,99 euros ! À ce prix, difficile de trouver mieux aujourd’hui.

Le CS900 en détail

Le CS900 est un disque SSD interne en format 2,5 pouces. Pour l’installer, vous n’aurez qu’à le disposer dans une baie adaptée de votre boîtier PC, et le relier à votre carte mère avec un câble SATA classique. Vous pouvez alors profiter de 960 Go supplémentaires pour installer votre système d’exploitation, des jeux vidéo ou encore du stockage de fichiers lourds.

Les débits de ce disque SSD sont de haute volée pour un modèle SATA, puisque l’on profite de 535 Mb/s en lecture et 515 Mb/s en écriture. Que ce soit pour du transfert de données pures, pour l’exécution d’applications ou de jeux gourmands, tout sera parfaitement fluide et bien plus rapide qu’un disque dur classique. Surtout, un SSD a l’avantage d’être parfaitement silencieux.

Vendu par Cdiscount, ce modèle profite d’une garantie de 2 ans. Il est compatible avec Linux, Windows à partir de Vista, et même Mac OS. Le constructeur annonce qu’il est accompagné de quelques technologies plutôt intéressantes comme un mode économie d’énergie ou S.M.A.R.T. Le SMART est un système de surveillance pour les disques de stockage qui récolte des données sur la santé du SSD et les transmet à l’utilisateur.