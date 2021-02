RTX 3070, Ryzen 5800H, écran 144 Hz et 11% de réduction sur ce laptop gaming

Vous êtes à la recherche d’un PC portable de dernière génération, capable de faire tourner l’intégralité des derniers titres dans d’excellentes conditions ? Alors ce bon plan devrait vous plaire. Le PC Asus A17-TUF766QR-HX039 est aujourd’hui en promotion à 1599,99 euros.

Ce PC portable dispose des derniers composants de pointe, pour vous permettra de faire tourner n’importe quel jeu dans des conditions optimales, et ce durant plusieurs années. On retrouve un très bon écran, d’excellentes caractéristiques techniques qui vous serviront pour le gaming, mais aussi pour de la bureautique ou un usage professionnel. Habituellement commercialisé à 1799,99 euros, ce PC portable Asus profite de 200 euros de réduction pour chuter à 1599,99 euros, livré sans OS.

Le PC Asus TUF Gaming A17 en détail

Derrière ce nom quelque peu barbare, cet ordinateur portable est un véritable monstre taillé pour faire tourner n’importe quel jeu vidéo. Pour cela, le constructeur Asus l’a équipé des tous derniers composants, autant en matière de processeur que de carte graphique. On retrouve donc un GPU Nvidia GeForce RTX 3070, 16 Go de RAM 3200 MHz et un CPU AMD Ryzen 7 5800H. Inutile de tourner autour du pot, que ce soit pour du jeu vidéo exigeant, du streaming ou des applications de modélisation, les 8 coeurs du processeur et la puissance graphique vous permettent de vous maintenir constamment avec un grand nombre d’images par seconde et ce dans une qualité élevée voire ultra.

Concernant l’affichage, on retrouve ici une dalle IPS de 17 pouces avec 144 Hz, qui inclut d’ailleurs l’Adaptive Sync. Vous pourrez donc synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle du processeur graphique pour réduire les saccades et les lags. Si la résolution se cantonne à du Full HD, cela a le mérite de nécessiter moins de ressources pour faire tourner les jeux dans une meilleure qualité, et la différence visuelle reste minime sur un écran de cette taille. Cela dit, vous pourrez aussi brancher un deuxième moniteur via le port USB 3.2 Gen 2 Type-C qui est compatible avec la technologie G-SYNC et prend en charge la connexion DisplayPort 1.4. Cela vous permet de visionner vos films et vidéos en 4K UHD ainsi que pour jouer à vos jeux préférés sur un grand écran de TV via le port HDMI 2.0b.

Très complet, ce PC portable ne se limite pas à une puissance brute démesurée et inclut 2 haut-parleurs avec 4 ouvertures pour un son censé être plus immersif que jamais. Le DTS:X Ultra offre un son haute-fidélité à la fois clair et précis, ce qui est toujours appréciable pour un ordinateur portable. Pour les plus pointilleux, un égaliseur est intégré ce qui permet de modifier à souhait les aiguës, les graves ainsi que les médiums avec des réglages prédéfinis pour vos musiques, films et jeux vidéo.

De manière assez surprenante, cet ordinateur portable dispose d’une autonomie assez intéressante pour le déplacement. Avec le processeur Ryzen, Asus indique jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, ce qui est particulièrement pratique pour les voyages en avion ou en train par exemple. Le constructeur se targue également de son protocole de test de robustesse MIL-STD-810H, qui offre à ce laptop de solides garanties en matière de résistance aux chutes, aux vibrations, à l’humidité ou encore en températures extrêmes. Tout a été conçu avec des matériaux solides et devrait s’inscrire sur le long terme.

Enfin, le stockage est assez complet puisque l’on retrouve un SSD de 512 Go pour des temps de chargement rapides. Vous pourrez en ajouter un 2e, qui plus est un NVMe PCIe. Petite précision ici : l’ordinateur portable est livré sans OS, ainsi il vous incombera d’installer Windows ou Linux par vos propres moyens.