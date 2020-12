Ce SSD NVMe M.2 de 500 Go est à seulement 59,99 euros

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre ordinateur, une nouvelle solution de stockage interne est souvent efficace. On vous propose aujourd’hui cette jolie remise sur le SSD NVMe M.2 CS3030 de PNY avec 500 Go, qui tombe à 59,99 euros sur Cdiscount.

Les SSD NVMe sont beaucoup plus rapides et performants que les disques durs et les SSD classiques. Ce modèle est aujourd’hui disponible 59,99 euros sur Cdiscount, au lieu de 104,57 euros.

Le PNY CS3030 500 Go en détail

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des SSD NVMe M.2, ces derniers diffèrent des SSD classiques de par leur conception et leur branchement. On les connecte à l’aide des ports PCI Express de la carte mère. Ils offrent notamment de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances. Pour ce modèle de 500 Go, on peut obtenir des débits de transfert interne de 3500 Mo/s en lecture, et de 2000 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, un SSD SATA III plafonne généralement à une vitesse de 600 Mo/s.

Cette forme de stockage interne est devenue particulièrement appréciée depuis quelques années pour son côté pratique. Un SSD NVMe n’est guère plus gros qu’une barrette de RAM et dispose d’un branchement pratique et rapide. En clair, il n’a besoin que d’un port PCI Express.

On vous recommande cette solution de stockage et ce SSD NVMe M.2 de 500 Go si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité. Il peut s’agir de jeux vidéo, de logiciels de montage, mais aussi de votre système d’exploitation. Petit bonus, le NVMe a l’avantage d’être compatible avec l’ensemble des systèmes d’exploitation.