[Super Flash Deal] Bénéficiez de 141 € de réduction sur la CHiQ U58H7A en 58″ à seulement 399€ !

Si vous cherchiez une télévision de 58 pouces pour améliorer la qualité d’affichage de vos jeux ou de vos films, sachez que la CHiQ U58H7A est en promotion sur Aliexpress lors d’un Super Flash Deal aujourd’hui à 9h. Entrer vite le code promo fourni dans l’article pour bénéficier des 141 € de réduction sur la CHiQ U58H7A.

Vous avez récemment reçu la PlayStation 5 ou alors la Xbox Series X et vous souhaitez changer d’écran à cause de votre ancienne télévision ? Notre super deals peut vous intéresser ! La CHiQ U58H7A est une télévision connectée 4K de 58 pouces qui vous permettra de jouer avec la meilleure qualité possible depuis les consoles next-gen, les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Salto, etc.), ou depuis un lecteur Blu-Ray. La CHiQ U58H7A est disponible au prix de 399 € sur Aliexpress au lieu de 539,99 € grâce au code SUPERDEALS302 soit une réduction de 141 €.

Code promo : SUPERDEALS302

Un petit prix, mais de grandes fonctionnalités dans cette CHiQ U58H7A

Cette CHiQ U58H7A renferme dans son châssis des fonctionnalités très intéressantes comme le Dolby Vision ainsi que la technologie HDR10. Vous pourrez ainsi jouir d’une très bonne qualité d’image lorsque vous jouerez depuis votre PS5, votre Xbox Series X ou encore la Nintendo Switch. Ces fonctionnalités vous permettront également de profiter d’une qualité d’image très propre pour regarder des films ou des séries depuis Netflix ou encore Disney+. En ce qui concerne le son de la CHiQ U58H7A, la télévision de 58 pouces 4K s’accompagne des technologies pour améliorer la qualité du son provenant de vos contenus. Vous pourrez vous immerger dans des scènes d’actions époustouflantes dans la série Loki ou entendre vos ennemies lorsque vous jouerez à Call of Duty Black Ops Cold War.

Tout cela est possible grâce aux composants qui sont intégrés à la CHiQ U58H7A. Cette dernière possède un processeur A55 64 bits afin de traiter rapidement et améliorer la qualité des images restituées à l’écran. Un GPU est également intégré dans la télévision afin de proposer une meilleure rendue sur les jeux qui sont disponibles depuis le Google Play Store. La CHiQ U58H7A dispose d’un OS maison sous Android TV. Vous bénéficierez des dernières applications dédiées aux télévisions sans oublier que vous pourrez également utiliser Google assistant ou vous servir de la CHiQ U58H7A comme chromecast. D’ailleurs, les utilisateurs de produits Apple pourront utiliser AirPlay ! La télévision est disponible sur Aliexpress au prix de 399 € au lieu de 539,99 € grâce au code SUPERDEALS302.

