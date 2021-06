Bons plans Vous allez succomber au Redmi Note 10 Pro grâce à cette promotion

Par Gabriel Foffano le 21 juin 2021

On vous l'avait dit lors de notre test, le Redmi Note 10 Pro est un monstre de puissance et devient encore plus abordable grâce cette promotion.

Si vous avez un smartphone qui ne tient plus la charge, la route ou faiblit à la moindre application lancée, cette promotion sur le Redmi Note 10 Pro est une aubaine pour vous — et votre portemonnaie. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, ou qui ne suivent pas nos actualités, nous avons pu mettre la main pendant quelques semaines sur le Redmi Note 10 Pro. C’est un monstre sur de nombreux points, le rendant très convoité par les personnes qui ne peuvent pas s’acheter des smartphones prémiums. Après tout, à la vue des caractéristiques présentes sur le smartphone de Xiaomi, vous allez vous l’arracher d’autant plus qu’il est très, mais très intéressant avec un rapport qualité-prix imbattable. Si vous êtes intéressé et prêt à foncer sur ce Redmi Note 10 Pro, il est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 216 € au lieu de 238 € à l’aide du code FRJUNE20 (-25 €). Profiter de l’offre chez Aliexpress Code promo : FRJUNE20 Un Redmi Note 10 Pro qui régale ses utilisateurs Oui, le Redmi Note 10 Pro a permis à de nombreux consommateurs de (re)découvrir les joies d’un smartphone avec un design soigné, avec de bons capteurs photo et avec des caractéristiques complètement folles dans un prix défiant toute concurrence. Pour jouer aux jeux, lancer des applications lourdes, ou encore pour faire du multitâche, vous pourrez compter sur un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 732G. Ce dernier s’accompagne de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage interne. D’ailleurs, si vous avez peur de ne pas avoir assez de stockage, un port pour intégrer une microSD est disponible. La partie graphique sera quant à elle gérée par l’Adreno 618. En effet, le Redmi Note 10 Pro ne possède pas les composants de dernière génération, mais ils ne doivent surtout pas être négligés. Ça serait une erreur ! Que c’est beau ! Xiaomi, le constructeur chinois qui est derrière la série Redmi a donc intégré une dalle Super AMOLED de 6,57 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels (Full HD+) et une résolution de 395 pixels par pouce. Vous pourrez ainsi visionner vos contenus avec des couleurs fidèles et des noirs profonds, en soit, tout ce que l’on attend d’une dalle AMOLED. D’ailleurs, cette dernière bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce qui sera très agréable pour regarder des films, des séries ou encore des vidéos sur YouTube. Les personnes qui jouent à des FPS sur smartphone comme Call of Duty Mobile ou à des jeux où il faut être réactif apprécieront cette fonctionnalité. Une partie qui intéresse également les consommateurs, l’appareil photo. Le Redmi Note 10 Pro se compose de quatre capteurs photo à l’arrière notamment un capteur principal de 108 mégapixels. À côté de ça, vous pourrez compter sur un capteur de huit mégapixels pour l’ultra grand-angle, un capteur de cinq mégapixels pour la profondeur de champ et sur un capteur de deux mégapixels pour les photos en macro. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels. Sur la partie logicielle, vous pourrez compter sur la technologie HDR pour améliorer la qualité des photos et au mode Nuit. Les personnes qui aiment réaliser des vidéos pourront faire des vidéos jusqu’en 4K et 30 images par seconde. Pour finir, Xiaomi a décidé d’intégrer une batterie de 5 020 mAh avec la capacité de la recharger avec un chargeur de 33 watts en USB-C. Vous pourrez ainsi recharger rapidement votre futur Redmi Note 10 Pro afin de pouvoir regarder votre série préférée entre midi et deux. En bref, c’est le smartphone que tout le monde s’est arraché à sa sortie et qui s’arrachera encore grâce à la promotion du Redmi Note 10 Pro ! Si vous avez encore des doutes, rendez-vous sur notre test du Note 10 Pro afin d’être fixé. En attendant, vous pouvez retrouver le smartphone sur AliExpress au prix de 213 € au lieu de 238 € à l’aide du code FRJUNE20 (-25 €). Profiter de l’offre chez Aliexpress Code promo : FRJUNE20