Critique Critique Old : sur la plage abandonnée, coquillages et vieillesse accélérée

On sait M. Night Shyamalan capable du meilleur comme du pire à chacun de ses films et c'est avec autant d'impatience que de crainte qu'on attendait de pied ferme son Old, promesse d'un retour au thriller fantastique sans ses égarements hollywoodiens. Alors, de quel côté penche la balance cette fois ?

Night Shyamalan n’est pas un cinéaste de la mesure. Il suffit de regarder sa filmographie pour y dénicher autant de pépites (Sixième sens, Le Village, Incassable ou Signes pour ne citer qu’eux) que de ratés (After Earth, Phénomènes, Glass sur plusieurs points) ; comme s’il se laissait parfois déborder par son élan et des budgets plus conséquents.

Mais c’est un réalisateur qui a toujours su rebondir, nous proposant notamment un The Visit presque passé sous le radar et pourtant réussi sur bien des aspects, deux ans après la catastrophe After Earth. Si on se risquait à un raccourci grossier, on pourrait même dire que depuis son entrée dans le cercle des réalisateurs attendus, il déçoit un film sur deux. La conclusion de sa trilogie autour des super-héros nous ayant laissé plus que mitigés en 2019, on avait envie de croire qu’Old serait donc une bonne pioche.

L’idée de départ sentait déjà le retour au basique : le thriller fantastique. On y suit un groupe de touristes profitant d’une plage isolée avant de s’apercevoir que le temps s’y déroule beaucoup plus vite. Face à leur vieillissement accéléré et un lieu qui semble les garder captifs, ils vont devoir trouver une solution avant qu’il soit trop tard.

Cafouillages et crustacés

Le film est à l’image de son histoire et ne perd pas le temps, fonçant comme Olive et Tom droit au but. En quelques minutes, on nous présente la famille principale emmenée par les excellents Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps, puis leurs futurs colocataires de galère, avant d’entamer les hostilités. Cet objectif de rester concentré sur l’essentiel offre une cohérence d’ensemble et du rythme à Old, ce qui s’apprécie à sa juste valeur. Néanmoins, il ne s’accomplit pas sans quelques sacrifices au passage, notamment concernant les personnages.

Notre famille souffre ainsi d’une caractérisation simpliste et appuyée de façon grossière, nous donnant droit à certaines répliques particulièrement lunaires face à la situation. Quant aux autres invités, leurs profils se résument en trois mots maximum. Autant, on est happés par les événements, autant, le sort des protagonistes nous importe finalement très peu.

Un problème dont on se remet facilement tant il s’intègre, comme on l’a dit, parfaitement au sein du but recherché. Old a sa logique et si on grince parfois des dents, on ferme les yeux et on marche. Jusqu’au moment où M. Night Shyamalan, ayant mené à bien sa mission, repart dans l’un de ses fameux élans maladroits lors de son épilogue. Évidemment, on ne vous révélera rien des événements, mais on a presque l’impression d’assister à un film totalement différent où le côté épuré du récit laisse place à une sur-explication maladroite et où le réalisateur semble cumuler les fins, comme s’il avait été incapable d’en sacrifier une seule au montage. Une cassure de rythme qui nous laisse avec un léger goût de gâchis au générique final, nous qui étions jusqu’ici conquis.

Un thriller tendu captivant

Parce que si on évacue ce final, véritable point noir de Old, tout le reste est d’une efficacité à toute épreuve ! Plus qu’un réalisateur du fantastique, M.Night Shyamalan est surtout un faiseur d’ambiance. Il a l’art de transformer une plage paradisiaque en cauchemar oppressant en seulement quelques plans.

Sans se perdre en effets de style, le cinéaste attise la peur du hors-champ ; se refusant presque à se laisser aller à l’imagerie horrifique, à de rares exceptions, histoire de prouver qu’il peut créer le frisson d’un gros plan sur un visage terrifié. Old n’est pas un film d’horreur, c’est un film de malaise dont on n’arrive pas à détacher le regard. Tout y est malsain, angoissant, et en même temps captivant. L’exemple parfait d’un concept simple porté à l’écran avec une précision chirurgicale, une efficacité redoutable, pendant la majeure partie de l’opération. Si on n’y retrouve pas la même fougue, Old nous rappelle que M. Night Shyamalan est le réalisateur de Sixième Sens, du Village, de Signes. Un réalisateur qui n’oublie pas de placer l’humain au centre de son récit fantastique, lui aménageant de l’espace pour ses côtés les plus beaux comme les plus sombres.

Un réalisateur qui sait aussi jouer de son concept pour nous offrir quelques belles idées, au détour d’une phrase, d’une scène, nous incitant à constamment garder à l’esprit ce temps qui défile. Un défilement qui s’apprécie également sur le casting avec un très gros travail de maquillage. C’est tout un cycle de vie qui se déroule en moins de deux heures sur les visages et les corps de ces « prisonniers ». De quoi nous baigner pleinement dans cette atmosphère si particulière et (presque) si réussie.