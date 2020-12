[Dossier] 5 jeux de plateau incontournables à offrir pour Noël

Pour Noël c’est la révolution ! Les jeux de société sont de retour, profitant du confinement et du contexte actuel pour revenir sur le devant de la scène. Cependant, le jeu de société reste un monde très peu connu dans lequel de nombreuses nouveautés sortent toutes les semaines et sont généralement placées au second plan derrière les blockbusters du jeu tels que Monopoly, Uno ou autres… Alors on a voulu chercher les derniers jeux incontournables qu’on pourrait offrir à Noël ! Pour nous entourer au mieux, nous avons demandé à l’équipe de ludum.fr de nous renseigner pour trouver les derniers incontournables des jeux de société de plateau !

Les Aventuriers du Rail New York , croquez la pomme à pleine dent !

La saga Les aventuriers du Rail fait partie des jeux les plus emblématiques du jeu de société, cette version plus courte vous offre la possibilité de prendre le contrôle des stations et lignes de taxis d’une des plus grandes villes du monde !

Le principe du jeu est simple, il faut prendre le contrôle des lignes de taxis de New-York. Pour cela, les joueurs doivent réunir des cartes de couleur, qu’ils vont piocher, qu’ils vont associer à des lignes de taxis. Chaque voie représente des points de victoire pour la fin. Au début de la partie, les joueurs reçoivent des cartes Destination qui peuvent leur rapporter des points s’ils les réussissent, mais aussi visiter des lieux touristiques ! Le but étant à la fin d’avoir le plus de chemins possibles et donc le plus de points !

Un des jeux les plus emblématiques, Les aventuriers du rail fait partie de ces jeux dont on ne se lasse pas et qui vous plongent dans une compétition hors du commun ! Fini le métro, boulot, dodo et place à votre New York !

Les aventuriers du rail New-York, édité par Days of Wonder

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 40 min

Auteur : Alan Moon

Illustrateur : Julien Delval

Pappy Winchester, un héritage piégeux…

Les terres ancestrales de la famille sont en danger… Papy Winchester à beaucoup d’héritier et après sa mort ses terres sont mises aux enchères, à vous d’en garder le maximum pour pouvoir perpétuer l’héritage !

À chaque tour, des parcelles sont mises en vente, à vous d’enchérir les uns sur les autres pour pouvoir gagner ces parcelles importantes qui peuvent vous offrir des avantages de transports, des secrets de famille ou des revenus de taverne. En plus de cela, les joueurs ont des cartes Objectif à chaque début de partie qui leurs donnent des parcelles de cœur qu’ils doivent à tout prix avoir pour gagner des récompenses importantes pour la fin de la partie. Lorsque toutes les parcelles sont attribuées la partie se termine et l’héritier qui a le plus de parcelles importantes et ainsi le meilleur score gagne !

Un jeu très intense d’enchères, facile à comprendre et à manier ! Papy Winchester est un top jeu familial qui vous garantit de très bons moments tous ensemble !

Papy vous laisse un héritage explosif à vous d’en faire bon usage !

Pappy Winchester, édité par Days of Wonder

De 3 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 40 min

Auteur : Jérémy Pinget

Illustrateur : Sylvain Aublin

Pharaon, le phare à qui ? le phare à Hon !

Pharaon est une course à la mort, mais pas comme vous l’entendez… Le but est de gagner le maximum de renom et de valeur aux yeux de votre peuple pour que votre nom soit gravé à jamais dans l’histoire en tant que Pharaon…

Le but du jeu est assez simple, vous devez marquer le maximum de points de victoire pour gagner et avoir de la postérité ! Pour cela, c’est assez simple, vous avez la possibilité à chaque tour de dépenser vos ressources pour acheter différentes améliorations, créer votre tombeau, recruter des artisans, attirer des nobles… Tous représentent des points de victoire et sont répartis dans les 5 quartiers du plateau. Tout l’intérêt du jeu vient du plateau central tournant qui va faire évoluer les coûts de chaque quartier à chaque tour… À vous de choisir votre stratégie et de devenir une légende de l’Egypte ancienne…

Pharaon est un jeu totalement unique qui fait aujourd’hui partie des incontournables du fait de son accessibilité sans précédent et d’une thématique terriblement bien choisie !

Pharaon, édité par Catch up Games

De 1 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, environ 60 min

Auteurs : Henri Molliné et Sylas

Illustrateur : Christine Alcouffe

SmallWorld, petit mais rempli !

Trop c’est trop, SmallWorld ne peut pas accueillir autant de monde ! C’est la guerre ! Laquelle des 14 tribus s’en sortira et prendra le contrôle de SmallWorld ?

Pour jouer, rien de plus facile ! Vous choisissez un des peuples et vous faites tout votre possible pour le développer et prendre le plus de place possible. Partez au combat en utilisant les pouvoirs de vos troupes. A chaque tour vous marquez autant de points que de terres contrôlées ! Malheureusement, au cours du combat vos forces s’amenuisent et vont être de plus en plus désavantagées. Dans ce cas, vous pouvez choisir d’abandonner votre peuple et de rejoindre la lutte avec un autre peuple. À la fin, celui qui a le plus de points gagne la partie et permet à ses peuples de devenir maîtres de SmallWorld !

SmallWorld est un jeu de stratégie et de déplacement passionnant avec un réel besoin d’anticipation pour ne pas se retrouver bloqué et ne pas envoyer son peuple au combat inutilement… un jeu passionnant et logiquement encensé par la critique et de nombreuses fois récompensé !

SmallWorld, édité par Days of Wonder

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 60 min

Auteur : Philippe Keyaerts

Illustrateur : Miguel Coimbra

TTMC, tu te mets combien sur Noël ?

TTMC, ou Tu Te Mets Combien est un jeu de connaissances dans lequel le degré de difficulté des questions s’adapte à votre niveau !

Le but du jeu est assez simple, vous devez être le premier à terminer le plateau de jeu en répondant aux questions. Pour avancer, pas de dés, pas de hasard, juste vos connaissances ! À chaque tour, vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10, ce chiffre correspond au nombre de cases que vous allez pouvoir sauter si vous répondez correctement à la question ! Mais pour vous compliquer la tâche, plus le chiffre est grand plus la question est compliquée… Pour que le jeu soit équitable et que vous puissiez jouer avec les enfants, les thèmes ne sont pas ceux habituels mais portent sur des sujets totalement loufoques, de quoi lier savoir et rigolade !

Un jeu décalé et plein de fun qui vous garantit des barres de rire et des bons moments tous ensemble ; vraiment un incontournable !

TTMC, édité par Les Editions de Base

De 2 à 16 joueurs, à partir de 14 ans, environ 40 min

Des succès qui ne doivent rien au hasard, qui sont devenus des références dans leurs catégories et qui vous garantissent un carton sous le sapin ! Si jamais vous en voulez plus, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil sur le top 25 des meilleurs jeux de plateau pour Noël 2020 !