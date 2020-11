[Guide d’achat] Notre sélection de coffrets Blu-ray à mettre au pied du sapin

Les fêtes de fins d’année sont souvent l’occasion de gâter ses proches… Et pourquoi pas avec l’un de nos coffrets DVD/Blu-ray que nous avons sélectionné, afin de vivre ou revivre certains films et séries ?

Intégrale Marvel La Saga De L’Infini 4K UHD

11 ans d’univers Marvel dans un coffret regroupant les 23 films des 3 premières phases du Marvel Cinematic Universe, du premier «Iron Man» à «Spider-Man : Far From Home» ! Retrouvez également des bonus exclusifs, des lithographies exclusives et même une lettre signée par Kevin Feige. Un cadeau idéal pour les plus grands fans.

INTEGRALE Marvel LA Saga DE L'Infini 4K + 2D [Blu-Ray] 399.99 €

Coffret Pop Culture Anthologie

Un coffret qu’il faut absolument avoir comprenant les films cultes suivants (versions 20 DVD ou 19 BD + 1 DVD) : Ready Player One, Les Goonies, Beetlejuice, Une histoire sans fin, Gremlins, Batman, Blade Runner, L’arme Fatale, Shining, Le Géant de fer, Excalibur, Mad Max, Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’anneau, Retour vers le futur, Highlander, L’aventure intérieure, Terminator 2, Ghostbusters, La folle journée de Ferrus Bueller et Akira !

Promo POP CULTURE ANTHOLOGY 20 FILMS CULTES DVD/BR [Édition Limitée collector] 150.49 € 129.99 €

Star Wars-La Saga Skywalker

Retrouvez l’intégrale de la saga Skywalker dans un coffret Blu-Ray et DVD inédit. Ce coffret contient non seulement les 9 disques des films, mais aussi 9 disques de Bonus avec des images de tournage inédites, ainsi qu’une lettre de remerciement d’un des acteurs les plus cultes de Star Wars, Mark Hamill (Luke Skywalker).

Star Wars-La Saga Skywalker [Blu-Ray] 89.99 €

Le Seigneur des Anneaux : la trilogie en 4K UHD

Plongez dans l’univers légendaire de J.R.R Tolkien, traversez la Terre du Milieu, faites partie de la Communauté et, de chez vous, revivez l’aventure fantastique la plus épique de tous les temps dans le coffret inédit de la trilogie réalisée par Peter Jackson en 4K UHD !

Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, Les Trilogies - Versions Longues - Coffret Blu-Ray [Version Longue] 98.99 €

Joker édition collector Blu-Ray 4K

A l’occasion des 80 ans du personnage culte, Warner Bros. a sorti une édition collector du film événement de Todd Philipps, retraçant les origines du Joker interprété par Joaquin Phoenix, lauréat de l’Oscar du Meilleur acteur en 2020. Revivez l’histoire bouleversante du Joker, le film phénomène aux 5,5 millions d’entrées dans un coffret 4K/Blu-Ray Collector, incluant la bande originale du film en vinyle, un steelbook exclusif et plein d’autres surprises.

Joker [Édition Collector-Blu-Ray 4K + Bande Originale Disque Vinyle] [Édition Collector - Blu-ray + Bande originale disque vinyle] 78.99 €

DC Extended Universe : Origin Stories

Les super-héros DC sont à l’honneur avec le coffret 5 films DC Extended Universe : Origin Stories (Birds of Prey, Shazam!, Aquaman, Wonder Woman et Man of Steel).

DC Extended Universe - Collection 7 films [Blu-ray] 58.99 €

Coffret Matrix

En attendant leur retour dans un quatrième volet, les aventures de Néo et Trinity sont disponibles dans les coffrets DVD, Blu-ray et 4K de la trilogie Matrix.

Matrix - La Trilogie - Edition limitée - Coffret Blu-Ray 4K [4K Ultra HD + Blu-ray] 58.99 €

La trilogie Le Hobbit en 4K UHD

Préquelle du Seigneur des anneaux, la trilogie Le Hobbit narre l’aventure de Bilbon Sacquet, parti reconquérir le Royaume perdu des Nains d’Erebor. Redécouvrez son aventure dans un coffret collector de la trilogie en 4K UHD disponible le 2 décembre prochain. Ce coffret collector embarque les 3 films de la trilogie en 4K UHD avec HDR et Dolby Vision dans leurs versions « Cinéma » et « Longue ».

Le Hobbit - Version Longue - La Trilogie - Coffret Blu-Ray [Version longue - Blu-ray] [Version longue - Blu-ray] 64.50 €

Retour vers Le Futur : Trilogie Édition 35ème Anniversaire 4K UHD

Une ultime édition pour les 35 ans de la saga Retour vers le Futur ! Retrouvez à l’intérieur d’un coffret « Circuits Temporels » les 3 Blu-ray SteelBook en 4K UHD ainsi qu’un faux boîtier VHS à tiroir contenant : le script français du 1er film (60 pages), un poster chronologie des 3 films, un mediator Gibson, une carte Lenticulaire de la famille McFly, une carte Lenticulaire de la tombe de DOC & CLINT TBC, une carte postale inauguration de l’horloge, 4 extraits de journaux avant/après modification des événements, le poster blueprint de la Dolorean, un un magnet « Back To the Future 1 » et évidemment l’almanac des sports !

Retour vers Le Futur : Trilogie [Édition 35ème Anniversaire-Circuits Temporels-SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray + Goodies] 193.99 €

Des séries TV cultes à (re)voir

En 2020, le Prince de Bel-Air souffle sa trentième bougie! L’occasion idéale de revivre les meilleurs moments de la série culte dans le coffret DVD. Toutes les expériences hilarantes arrivent à une conclusion. L’intégrale Big Bang Theory est disponible pour la première fois en DVD, de quoi ravir les fans de Leonard et Sheldon ! À la suite du succès de l’an passé, l’édition anniversaire des 25 ans de Friends est également de retour en DVD et Blu-ray.

Big Bang Theory L'integrale Saisons 1-9 /v Dvd 108.37 €

Chernobyl Edition limitée 4K UHD

La mini-série HBO aux multiples récompenses primée aux Emmy et Golden Globe, Chernobyl, est disponible en édition 4K Ultra HD Blu-ray. La distribution de Chernobyl comprend Jared Harris (The Crown, Mad Men), Stellan Skarsgård (Melancholia, Good Will Hunting) et Emily Watson (Hillary et Jackie, Breaking the Waves). Récompensé de 10 Emmy Awards et de deux Golden Globe Awards, Chernobyl retrace en cinq épisodes l’histoire dramatique de l’une des pires catastrophes causées par l’homme dans l’Histoire et des sacrifices consentis pour sauver l’Europe d’un désastre inimaginable. De plus, cette version 4K Ultra HD sera vendue dans un étui de collection SteelBook exclusif en édition limitée qui présente des illustrations saisissantes inspirées de l’emblématique peinture d’Edvard Munch, Le Cri. Cette édition comprend une copie Blu-ray des cinq épisodes de la mini-série et des bonus issus des Blu-ray et DVD déjà distribués.

Chernobyl [4K Ultra HD + Blu-Ray-Édition boîtier SteelBook] 34.99 €

Coffret Batman la série animée Deluxe

L’intégrale de la fameuse et sublime série animée Batman dans un coffret reprenant donc les 4 saisons (versions DVD ou BR) + un livret inédit de 44 pages !

Coffret Batman-La Série Animée - Intégrale Blu-ray Edition deluxe [Blu-ray Edition deluxe] 98.99 €

Game Of Thrones – Edition Collector Limitée – L’intégrale des saisons 1 à 8 en 4K UHD

Parce que Game of Thrones s’est terminé avec une saison 8 contestée, il est temps de voir ou revoir l’ensemble de cette série déjà culte dans ce coffret collector en 4K UHD.

Game of Thrones (Le Trône de Fer) -L'intégrale des Saisons 1 à 8 [4K Ultra HD-Coffret métal + Boîtiers SteelBook] 245.99 €

K aamelott : Les Six Livres : l’Intégrale de la série Kaamelott

On ne présente plus la série Kaamelott créée par Alexandre Astier ! En attendant le film, voici la série regroupée dans une intégrale de 13 Blu-ray, cela comprenant tous les épisodes de la série (416 épisodes), les bonus et bêtisiers ainsi que deux nouveaux bonus.